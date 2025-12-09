Tümü Webekno
Yeni Yılda Yeni Binalarda Yağmur Suyu ve "Gri Su" Sistemleri Zorunlu Olacak: Peki Gri Su Nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre yeni yılla birlikte yeni binalarda bir dizi yeni yönetmelik uygulanacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği güncellendi ve büyük ölçekli kamu ile özel binalarda su tasarrufuna yönelik önemli düzenlemeler getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemenin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Gri su nedir?

2

Gri su, ev ve binalarda duş, küvet, el–yüz yıkama lavabolarından gelen kullanılmış sulardır. Kanalizasyona gitmeden önce arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılabilir. İçme suyu tüketimini azaltan önemli bir geri kazanım yöntemidir.

Hangi binalarda gri su sistemi zorunlu olacak?

3

1 Ocak 2026’dan sonra yapılacak:

  • Yatak sayısı 200’ün üzerindeki konaklama tesislerinde,
  • Yapı inşaat alanı 10 bin metrekareyi geçen AVM’lerde,
  • Yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında gri su sistemleri zorunlu hâle geliyor.

Bu sayede yıllık ortalama 4 milyon m³ su tasarrufu hedefleniyor.

Yağmur suyu sistemi hangi binalarda zorunlu?

4

Aynı yönetmelik kapsamında yağmur suyu toplama sistemleri de zorunlu tutuluyor. Buna göre:

  • Parsel alanı 2.000 m²’den büyük olan ve 7 m³’ten büyük depo hacmine ihtiyaç duyan yapılar,
  • Çatı alanı 1.000 m²’den geniş özel yapılar,
  • Belirli büyüklükteki tüm kamu binaları bu sistemi kurmak zorunda olacak.

Toplanan yağmur suyu bahçe sulamasında ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Toplamda ise yıllık 6,2 milyon m³ su tasarrufu öngörülüyor.

Toplam hedef: 1,5 yılda Mogan Gölü kadar su tasarrufu

5

Yağmur suyu ve gri su sistemleri sayesinde 1,5 yıl içinde Mogan Gölü’ne eşdeğer su miktarının tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Mevcut binalar için zorunluluk getirilmezken, yalnızca 2026’dan sonra yapılacak yeni yapıların bu sistemleri içermesi istenecek.

