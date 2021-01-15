Sentetik Araç Yakıtı Üretmenin Yeni Bir Yolu Bulundu

Çin'de araştırmalarına devam eden bir grup bilim insanı, su ve karbondioksitin yenilenebilir enerji ile işlenerek sentetik yakıt olarak kullanılmasını sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem her ne kadar %100 yeşil olmasa da, fosil yakıtlar için gelecekte görece daha iyi bir alternatif olabilir.

İklim krizinin etkilerinin artık iyiden iyiye kendini göstermeye başladığı şu günlerde, bilim dünyası yönünü büyük oranda bu konuya çevirmiş durumda. Gezegenin geleceği için tüm sorunlara çözüm arayan yüzlerce araştırma var ve her biri farklı bakış açıları ile farklı noktalarda bu büyük soruna çözümler üretmeye çalışıyor.

Özellikle gerçekleştirdiği karbondioksit salınımı sebebi ile iklim krizinin en büyük sebeplerinden biri fosil yakıtların kullanımı. Son yıllarda elektrikli otomobillerin yaygınlaşması bu konuya sunulmuş bir çözüm olarak görülüyor ancak her ne kadar Amerika ve Avrupa'da elektrikli otomobil kullanımı artmış olsa da, iklim krizi küresel bir problem ve hala pek çok ülkede milyonlarca araç fosil yakıtlar kullanıyor.

Çin, Fransa, İngiltere gibi pek çok ülke geçtiğimiz yıllarda fosil yakıt kullanan araç üretiminin ve kullanımının tamamen ortadan kaldırılmasına dair planlarını açıkladılar ancak tahmin edeceğiniz üzere bu planların oldukça uzun bir işleyiş süresi var. Örneğin Fransa, bu büyük kökten değişim için 2040 senesini işaret etmişti.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile sentetik yakıtlar üretmek, fosil yakıt ve karbon salınımı konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri:

Aslında sentetik yakıtlar üreterek karbondioksit salınımını azaltma konusu uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir konu ve pek çok gelişmeye açık yöntem mevcut. Çinli bir grup bilim insanının geliştirdiği bu yeni yöntem de bu noktada umut vadediyor.

Bu yeni yöntem temelde karbondioksit ve suyun gündüz ile gece arasında oluşan sıcaklık farkından faydalanılarak üretilen enerji ile işlenmesine ve metanole dönüştürülmesine dayanıyor. Bilim insanları, metanolün ise işlenerek sentetik yakıt olarak kolayca kullanılabileceğini söylüyor. Metanolden üretilen sentetik yakıt ise fosil yakıtlara oranla çok daha çevreci bir yakıt seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları ile sentezlenen bu metanol yine de gezegenimiz için kusursuz ve tamamen 'zararsız' bir yakıt değil ancak fosil yakıtların tamamen kullanımdan kalkmasına yardımcı olabilmek için iyi bir alternatif olacağa benziyor.