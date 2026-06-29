Yenilenmiş Ürünlerde Yeni Dönem Başlıyor: Televizyonlar da Dahil Olacak!

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere yönelik yeni düzenlemenin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. İşte tüm detaylar.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda ilk olarak Ağustos 2020’de yürürlüğe sokulan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik isimli yönetmelik hakkında değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. Yeni yönetmelik, geçitğimiz günlerde resmen Resmî Gazete üzerinden yayımlandı.

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Bakanlığın aktardığına göre Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından değişiklikler, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen Türkiye genelinde yürürlüğe girecek. Düzenleme yönetmelikte bazı değişiklikler yapacak, ürün kapsamını genişletecek ve uygulamayı iyileştirecek.

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Düzenlemede öne çıkan detaylar

Hem internetten hem mağazadan satın alınan ürünller için hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün cayma hakkı

Televizyonlar da yenilenerek satılabilecek

Yenilenerek satılan ürünlerin tüm süreçleri YÜBİS (Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi) ile kayıt altına alınacak

Yenileme merkezleri için asgari sermaye artışı 30 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilecek

Mevzuata aykırı hareket edenlerin yetkileri sonlandırılacak

Daha şeffaf ve denetlenebilir bir ekosistem oluşturulacak

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere yenilenmiş ürünlere yönelik birçok farklı yenilik yönetmeliğe eklenecek. Artık sadece internet alışverişlerinde değil, fiziksel olarak mağazalardan satılan ürünleri de hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde iade edebileceksiniz.

Şimdiye kadar telefonlar, bilgisayarlar gibi ürünler yenilenebiliyordu. Düzenleme ile bu listeye televizyonlar da dahil edildi. Bunun dışında YÜBİS isimli Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi ile yenilenen ürünler kayıt altına alınacak. Bu sistemde hangi parçaların değiştiği, kayıp, kaçak, çalıntı ürün sorguları, yenileme merkezleri, tüm işletmelerin bilgileri, ürün sertifikaları gibi detaylar yer alacak.

Ayrıca mevzuata aykırı hareket edenlerin yetkilerinin sonlandırılacağı da belirtildi. Belgesi iptal edilen işletmelerin 1 yıl boyunca yeni belge alamayacağı aktarıldı. Ayrıca daha şeffaf ve denetlenebilir bir ekosistem olacağı da eklendi. Şimdiye kadar 1,6 milyon ürünün yenilendiğini söyleyen bakanlık, değişiklikler ile bu uygulamanın çok daha iyi hâle getirileceğini belirtiyor.

Yenilenerek satılabilecek ürünler