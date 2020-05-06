Geçtiğimiz yılın aralık ayında ön gösterimi yapılan yerli otomobil için Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı. Buna göre, tesisin inşaatı 18 ayda tamamlanacak ve üretim 2022 yılında başlayacak.

İtalyan otomotiv tasarım şirketi Pininfarina tarafından dizayn edilen ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından vücut bulan yerli otomobil, Aralık 2019’da Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen görkemli bir törenle gün yüzüne çıkmıştı.

Şimdilik Türkiye’nin Otomobili ismi ile anılan araç, zarif dizaynı ve üst seviye teknolojik özellikleri ile çok beğenilmişti. Bugün itibarıyla yerli otomobilin üretileceği fabrika için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı.

Yerli otomobilin üretileceği fabrika, Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak

Buna göre, TOGG tarafından devletin sağlayacağı çeşitli vergi avantajları ve sübvansiyonlarla 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek tesis, 18 ayda tamamlanacak. 2022 yılından itibaren üretime başlayacak olan fabrikada, 2023 yılında 2.420, 2032 yılına kadar da 4.323 kişi çalışacak.

ÇED raporunda, fabrika için tercih edilen arazinin denize sıfır konumda olması ve yakınında liman yer alması dolayısıyla öne çıktığı ifade edildi. Bu liman sayesinde üretim bandından indirilen araçların sevkiyatının deniz yolu ile kolaylıkla yapılması planlanıyor. Rapora göre, eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait olan arazinin seçilmesinde Osmangazi Köprüsü’ne ve yan sanayiye yakınlığı önemli bir etken oldu.

22 milyar TL yatırımla inşa edilecek fabrika, yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak

Aynı raporda, TOGG konsorsiyumu çatısı altında bulunan şirketlerin yapacağı toplam yatırımın 2023 yılı itibarıyla 500 milyon euro olacağı belirtildi. Kamu-özel ortaklığında toplam 22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Yerli otomobil projesinin 2032 yılına kadar gayrisıhhi yurt içi hasılaya 50 milyar euro katkı sağlaması ve cari açığı 7 milyar euro azaltması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yılın başında yaptığı açıklamada, fabrikanın inşaatına 2020 yılının ilk yarısında başlamayı hedeflediklerini söylemişti. Bakan ayrıca projede ilk 15 yıllık planların yapıldığını, üretimin ise 2022 yılında başlayacağını aktarmıştı. Tesisin inşaatına, koronavirüs salgınına rağmen planlanan tarihte başlanması bekleniyor.

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