Geçtiğimiz yılın son haftası tanıtılan ve Türkiye’nin dört bir yanında heyecan yaratan yerli otomobil, tasarımı ve teknik detaylarıyla da bizleri büyülemeyi başarmıştı. Biz de sizler için yerli otomobilin heyecan yaratan özelliklerini bir araya getirdik. Hoş geldiniz.

Yerli otomobil hayalleri Türkiye’nin dört bir yanında yıllardır sürmekte olan bir hayaldi ve bu hayal 2019’da sonunda gerçeğe kavuştu. 27 Aralık 2019’da tanıtılan yerli otomobil, tanıtılan prototiplerinin tasarımlarıyla da resmen bizleri büyülemeyi başarmıştı. Tanıtılan otomobilin tasarımı ve teknik detayları beklenenin ötesindeydi.

Fabrikası için ÇED raporu alınan ve Yatırım Teşvik Belgesi tamamlanan yerli otomobilin heyecan yaratan tüm detaylarını bir araya getirdik. Bu yazımızda yerli otomobil özellikleri, tasarım detayları ve birçok teknik detayıyla karşınıza çıkacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen yerli otomobilin heyecan yaratan özelliklerine birlikte göz atalım.

Yerli otomobil özellikleri

Teknolojik ve modern iç tasarım

Keskin hatlara sahip modern dış tasarım

Tamamen elektrikli sürüş

İleri seviye güvenlik önlemleri

Sürücü destek sistemleri

Akıllı teknoloji sistemi

Teknolojik ve modern iç tasarım:

Yerli otomobil tanıtıldığı zaman ilk olarak otomobilin dış tasarımı göze çarpmıştı. Otomobilin dış tasarımı beklenenden daha iyi bir şekilde karşımıza çıkmıştı ki o an daha güzel bir şey göze çarptı. Yerli otomobilin iç tasarımı, fazlasıyla güzel ve ilgi çekici şekilde tasarlanmıştı. Bunun sebebi iç mekanın sade, teknolojik ve modern gözükmesi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin iç tasarımına epey kafa yormuş gibi duruyor. Tamamen dijital olan ön konsol, otomobilin teknolojik ve modern yapısını göz önüne çıkarıyor. Bunun yanı sıra orta konsoldaki ekranda da otomobille ilgili ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu da hem konfor hem de görünüm açısından iyi bir görüntü oluşturuyor.

Bunların dışında yerli otomobilin iç tasarımı oldukça şık ve sade bir görünüme sahip. Beyaz deri koltuklar, üzerinde fonksiyonel tuşlar bulunan bir direksiyon ve dış aynaların görüntüsünü içeri yansıtan iki ekranıyla yerli otomobilin iç mekanı güzel bir sadelik sunuyor. Ayrıca sürücünün kolunu koyabilmesi için fonksiyonel bir de orta kol dayama ünitesi var.

Keskin hatlara sahip modern dış tasarım

Daha önce de söylediğimiz gibi yerli otomobilin tanıtıldığı gün, otomobilin dış tasarımı beklenenden daha iyi bir şekilde karşımıza çıkmıştı ve birçok kişiyi etkilemişti. Bunun sebebi, Audi veya BMW gibi büyük şirketlerin de otomobillerinde kullandığı keskin çizgilerin yerli otomobilde de bulunması.

Yerli otomobilin ön, yan ve arka taraflarında devam eden keskin hatlar, otomobilin performansını öne süren agresif bir görüntü sunuyor. Bunun yanı sıra bu karakteristik hatlar otomobilin modern yapısını da gözler önüne seriyor. Otomobilin ön tarafında bulunan krom detaylar da otomobili çekici kılan yanlardan bir tanesi.

Yerli otomobili diğer otomobillerden ayıran tasarım öğeleri de bulunuyor. Bunlardan biri de Anadolu kültürünü yansıtan lale figürleri. Yerli otomobilin ön panjurunda lale figürünü yansıtan bir tasarım kullanılmış. Bunun yanı sıra otomobilin jantlarında da bu lale figürleri görülebiliyor. Bu da otomobilin kültürümüzü yansıtmasına yardımcı oluyor.

Tamamen elektrikli sürüş

Doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine kurulan yerli otomobil, tamamen elektrikli bir sürüş deneyimi sunacak. Elektrik motoruna sahip olan yerli otomobil minimum 200, maksimum 400 beygir gücü sunacak. Bu beygir gücü farklarının asıl sebebi, bir versiyonda iki farklı elektrik motoru bulunacak olması.

200 beygirlik versiyonda bir adet elektrikli motor bulunacak ve bu versiyon yalnızca arkadan itiş sunacak. 400 beygirlik versiyonda ise hem ön hem arka aksta farklı elektrikli motorlar bulunacak ve isteğe göre otomobil tüm tekerlerden çekiş sağlayabilecek. Bu şekilde zorlu yol koşullarında sürücü, daha iyi bir yol tutuşu için tüm tekerlerden çekiş moduna geçiş yapabiliyor.

Otomobilin performansından daha çok bahsetmek gerekirse, 0-100 hızlanmasından bahsetmemek olmaz. Aracın yalnızca arkadan itiş sunan 200 beygirlik versiyonu 0’dan 100 km/sa hıza 7,6 saniyede çıkıyor. Otomobilin tüm tekerlerden çekiş sağlayan 400 beygirlik versiyonunda ise 0’dan 100 km/sa hıza çıkmak 4,8 saniye sürüyor.

İleri seviye güvenlik önlemleri

Yerli otomobil, sahip olacağı ileri seviye güvenlik önlemleri sayesinde sürücülere güvenli bir yol deneyimi sunacak. Otomobilde yan camların önünde, tüm koltukların yanında, direksiyonda ve yolcu koltuğunun ön tarafında olmak üzere toplamda 8 adet hava yastığı bulunuyor. Elbette otomobilin içerisindekileri koruyacak güvenlik önlemleri bununla sınırlı değil.

Yerli otomobilde, otomobili kullanırken bir çarpışma yaşanması durumunda darbeyi engelleyerek içeridekileri koruyacak bağlantı sistemi kurulu. Otomobilin bataryası platforma entegre bir şekilde yerleştirildiği ve buna özel bağlantılar yapıldığı için otomobilin burulma direnci %30 artış gösteriyor. Bu da otomobilin yüksek çarpışma dayanımı sunmasını sağlıyor.

Bunların yanı sıra TOGG, otomobili Euro NCAP testlerine uygun hale getirmek için çalışıyor. Yüksek çarpışma dayanımı, aktif ve pasif güvenlik sistemler ve ileri sürücü destek sisteminin geliştirilmesiyle yerli otomobilin 2022 Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını karşılayacağı belirtiliyor.

Sürücü destek sistemleri

Hem sürüş konforunu artıran hem güvenliği ileri düzeyde artıran sürücü destek sistemleri sayesinde yerli otomobili kullanmak daha rahat hale geliyor. Otomobilin önünde, arkasında, yanlarında ve köşelerinde bulunan sensörler sayesinde aracın çevresi her an taranıyor. Bu, aracı otonom sürüş modunda kullanmayı daha güvenli hale getiriyor.

Çarpışma önleme sistemi gibi sistemler de bu sensörler sayesinde çalışıyor. Eğer otomobilin önünde aniden fren yapan bir araç varsa, yerli otomobilin sürüş destek sistemi bu aracı algılayarak şerit değiştiriyor. Eğer şerit değiştirmek için uygun fırsat yoksa otomatik olarak frenleme yapabiliyor.

Akıllı teknoloji sistemi

Akıllı teknolojilerle donatılan yerli otomobil, ikinci eviniz gibi bir konfor sağlayacak. Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısı sayesinde sürekli olarak internet ağına bağlı kalacak. İnternete bağlanmak için herhangi bir cihaza ihtiyaç duymayacağınız yerli otomobil tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekeleri, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak.

Bunun yanı sıra otomobilde bulunan bu akıllı teknoloji sistemleri sayesinde yerli otomobil sürekli olarak geliştirilebilir olacak. Tesla markalı araçlarda görülen güncelleme özelliği yerli otomobilde de bulunacak ve otomobile bir geliştirme getirilmek istendiği zaman ana sunuculardan güncelleme gönderilebilecek. Yani yerli otomobil, akıllı teknoloji sistemi sayesinde otomatik olarak güncellenebilir olacak ve yeni özellikler kazanabilecek.

Yerli otomobil ile ilgili heyecan yaratan özellikleri derlediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de yerli otomobil ile ilgili heyecanlandığınız özellikler ya da merak ettiğiniz sorular varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yerli otomobil ile ilgili haberlerimizin devamı gelecek. Yerli otomobilin son durumunu öğrenmek için bizleri takipte kalın.