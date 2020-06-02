Yerli Otomobilin Üretim Tesisi İçin ÇED Raporu Tamamlandı

Yerli otomobil projesinin hayata geçeceği Bursa'nın Gemlik ilçesindeki arazinin ÇED raporu onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince, raporun olumlu olduğunu açıkladı.

Türkiye gündeminin ana maddelerinden bir tanesi olan yerli otomobil projesi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız, yerli otomobilin kamuya açılan ÇED raporu, olumlu olarak tamamlandı. Raporun onay alması, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın artık resmen inşa edilmeye başlayabileceği anlamına geliyor.

Ülkemizin uzun soluklu hayallerinden bir tanesi olan yerli otomobil projesi, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde hayata geçirilecek. Eskiden TSK'ya ait olan araziye inşa edilmesine karar verilen üretim tesisi, limanlara ve önemli kara ve demiryollarına yakın olan kritik bir yerde. Bu sayede üretilecek olan yerli otomobiller hem Türkiye hem de diğer ülkelere kolaylıkla nakledilecek. Şimdi yaşanan gelişme, projenin önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığının bir göstergesi.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı arazi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, ülkemizde zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Hatta bazı durumlar mahkemelere taşınırken bazı durumlarda ise söz konusu projelerin iptaline kadar gidilebiliyor. Dolayısı ile raporun olumlu bir şekilde tamamlanması, yerli otomobil süreci için işlerin planlandığı gibi devam etmesini sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı raporda yer alan bilgiler, Gemlik'te kurulacak üretim tesisi için seçilen arazinin, fabrikanın kuruluşu için herhangi bir sorun teşkil etmediği ve rapora olumlu karar verildiği ifade ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre üretim tesisi için seçilen arazi, ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince inşaat için uygun durumda.

22 milyar TL yatırım, yılda 175 bin üretim kapasitesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilip faaliyete geçtikten sonra, yıllık 175 bin araç üretimi yapılacak. Ayrıca bu üretim tesisinin inşa edilmesi için 22 milyar TL'lik harcama yapılacak. 4.000'den fazla vatandaşa istihdam sağlaması hedeflenen fabrika, ilk etapta C segmentindeki SUV modeli ardından da sedan modeli üretecek. Yıllar geçtikçe üretilecek yerli otomobillerin çeşitliliği de artacak.

Konuyla ilgili "Türkiye'nin Otomobili" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle