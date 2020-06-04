TOGG, Yerli Otomobil İçin Yatırım Teşvik Belgesi'ni Aldı

Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin üretileceği fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu. Böylece yerli otomobilin üretime geçişi için önemli bir adım daha atılmış oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi ile ilgili ÇED başvurusu olumlu sonuçlandı ve yerli otomobilin üretimi için yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bu sabah Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ile yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldığını duyurdu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları sürdürülen yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olumlu olarak onay almıştı.

Yatırım Teşvik Belgesi, yerli otomobil için faaliyetleri hızlandıracak

Türkiye'nin Otomobili Twitter hesabı, yerli otomobilin üretime geçebilmesi için atılan yeni adımı, "ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız yolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun." şeklinde duyurdu.

Ayrıca TOGG'un açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerli otomobilin üretileceği fabrika için hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yerli otomobil için yıllık 175 bin üretim kapasiteli fabrika kurulacak

Fabrikadaki üretim, C segmentinde bir SUV'la başlayacak ve takip eden yıllarda seri, tamamen elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika, 22 milyar liralık yatırım ile hayata geçirilecek.

Yerli otomobilin üretileceği fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlayacak ve tamamlandığında Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan elektrikli araç üretim tesisi olacak. Yani fabrika sadece elektrikli araçlara odaklanacak ve içten yanmalı araçlar üretmeyecek.