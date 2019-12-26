İşte Yerli Otomobilin Karizmatik İç Tasarımı Ortaya Çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) şimdi, her gün 14:30 itibarıyla yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. TOGG'un Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşım, yerli otomobilin SUV tipinde ve elektrik motoruna sahip olacağını açıkça gösteriyor.

Türkiye bir süredir, ilk yerli otomobile kilitlenmiş durumda. Yetkililer, yerli otomobilin tanıtılacağı tarihi 27 Aralık olarak açıkladılar. Yani yarın, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) önderliğinde yapılan ilk yerli otomobil, kamuoyu ile paylaşılmış olacak.

Türkiye'nin yerli otomobili, uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü gerçekleşmeyen bir proje. Görünen o ki bu kez her şey tamam ve yerli otomobil, yarın itibarıyla gün yüzüne çıkmış olacak. Konuyla ilgili olarak TOGG, bir Twitter hesabı açtı ve birkaç gündür saat 14:30'da yerli otomobille ilgili küçük detayları ortaya koyan bazı paylaşımlar yapıyor. Dün yapılan paylaşımla yerli otomobilin ön ızgaralarında yer alacak lale detayı ortaya çıkmış ve biz de bunu sizlerle paylaşmıştık.

TOGG, bugün yine bir Twitter paylaşımı yaptı ve yerli otomobille ilgili yeni bir detayı daha ortaya çıkardı. Öyle ki TOGG, yeni paylaşımıyla yerli otomobilin tamamen elektrikli olacağını ve bu motora ait bataryaların aracın altında yer alacağını göstermiş oldu.

Yerli otomobilin SUV tipinde bir araç olacağı zaten uzun zamandır biliniyor. TOGG'un bugün yaptığı Twitter paylaşımı da bu bilgiyi destekler nitelikte. Çünkü Twitter paylaşımında yer alan yerli otomobilin genel hatları, aracın SUV tipinde olduğunu açıkça ilan ediyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri TOGG'un bugün yaptığı Twitter paylaşımıyla buluşturalım.

İşte yerli otomobille ilgili yapılan yeni paylaşım

Yerli otomobilin Türkiye ile ile buluşması için artık son 24 saat içerisine girmiş bulunmaktayız. Yarın yapılacak açıklamalarla ve resmi törenle birlikte Türkiye, yıllardır beklediği otomobiline nihayet kavuşmuş olacak. Yerli otomobille ilgili olarak sorulan soruların başında ise bu aracın fiyatının ne olacağı ve ne zaman satın alınabileceği geliyor. Görünen o ki bu soruların cevapları da yarın itibarıyla açığa çıkmış olacak.

Güncelleme: TOGG, yerli otomobilin içinden ilk fotoğrafı paylaştı!

Biz bu haberimizi hazırladığımız sırada Türkiye'nin Otomobili Twitter hesabı hoş bir sürpriz yaptı ve saat tam 14:53'te yerli otomobil ile ilgili bir görsel daha paylaştı. Söz konusu görsel, yerli otomobilin iç mekan tasarımına kısıtlı da olsa bir ilk bakış atmamızı sağlıyor. Görünüşe göre yerli otomobil, günümüzün modern otomobillerinden hiçbir eksiği olmayacak şekilde sürücülerle buluşacak.