Yerli Otomobil TOGG'un ‘Boya’ Testleri Başladı [Video]

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG, Gemlik Tesisleri'nde otomobilin boya testlerinin başladığını açıkladı. Yapılan duyuruyla birlikte boya sürecinden de bir video paylaşıldı.

27 Aralık 2019’da gerçekleştirilen basın gösteriminde Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG tanıtılmıştı. 2023 yılı içinde yollara inmesi planlanan yerli araç hakkında her gün yeni bir haber gelmeye devam ederken son olarak bugün, aracın üretileceği tesisten yeni bir video paylaşıldı.

TOGG tarafından sosyal medyada paylaşılan yeni videoda yerli otomobilin boya aşamasına ışık tutuldu. Videoda otomobilin üretileceği Gemlik Tesisi’nde hem boyahane hem de TOGG’un SUV modelinin boya aşamasındaki macerası gösterildi. TOGG, boyahanede boyasız denemelerin başladığını duyurdu.

Togg'un boyahanesinden ilk video:

TOGG, paylaşımda yerli otomobilin rengine kavuşacağı boyahanenin Avrupa’nın en temiz boyahanesi olduğunu açıkladı. TOGG, bununla birlikte takipçilerine ilk TOGG’un hangi renk olacağını tahmin etmeye yönlendirdi. Boyahanedeki görüntülerde Togg’un robotlar tarafından boyandığı da görüldü.

Togg hakkında gelen son açıklama, geçtiğimiz günlerde pek çok kişinin kafasını karıştırmıştı. Şirketin CEO’su Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada TOGG’un ilk ürününün bir otomobil değil, akıllı bir ürün olacağını paylaşmıştı. Bu ürünün ne olacağına dairse herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.