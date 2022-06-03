TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken çıkış yaptı. Karakaş, yerli otomobilden önce TOGG markalı bir akıllı ürün çıkabileceğini söyledi. TOGG CEO'su, akıllı ürünün detaylarına ise girmedi.

Türkiye'nin uzun süredir büyük bir merakla beklediği yerli otomobil projesi TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, 21. Forum İstanbul Konferansları’nda bazı açıklamalarda bulundu. Karakaş'ın açıklaması oldukça dikkat çekiciydi çünkü an itibarıyla ters köşe olmuş durumdayız. Çünkü açıklamaya göre TOGG'un piyasaya süreceği ilk ürün bir otomobil olmayacak.

Aslına bakacak olursak TOGG CEO'su, daha önce de yaptığı açıklamalarda şirketin yalnızca araç üretme projesi üzerinde çalışmayacağını, mobilite ekosistemi kurmak için çalışacağını söylemişti ki son açıklamaya göre piyasaya sürülecek ilk ürün de bu akıllı ürünlerden bir tanesi olacak.

230'dan fazla start-up ile görüşülmüş

Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamalara göre bugüne kadar 236 start-up proje ile görüşüldü. Bunların 30'dan fazlasıyla deneme çalışmalarının yapıldığını söyleyen TOGG CEO'su, 15'in üzerinde projeyle el sıkışıldığını açıkladı. İşte TOGG'un otomobilinden önce tanışacağımız akıllı ürün, muhtemelen bu 15 projeden bir tanesi olacak.

Bu arada; Gürcan Karakaş yerli otomobil projesi ile ilgili de konuştu. Ancak ele alınan şey, şarj altyapısı ile ilgiliydi. "Bir uçtan bir uca baktığımız zaman en az bin tane şarja ihtiyaç olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık." diyen Gürcan Karakaş, vatandaşın çekince olmadan seyahat edebileceğini sözlerine ekledi.