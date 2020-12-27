Yeston, Animeden Fırlamış RTX 3070 Ekran Kartını Tanıttı

Donanım üreticisi Yeston, anime esintileri taşıyan özel üretim NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartını tanıttı. Ekran kartı, Founders Edition versiyonuna göre daha iyi hız aşırtma kabiliyetine sahip.

Ürünleri ülkemizde bulunmayan donanım üreticisi Yeston, bugün özel olarak ürettiği NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartını tanıttı. GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi ismiyle tanıtılan ekran kartı, aşağıdaki görsellerden de anlayabileceğiniz üzere anime temalı kaplamalarla piyasaya sürülecek.

Daha önce AMD'nin Radeon RX 6800 XT ekran kartını da aynı renklerle tanıtan üretici, gelen talep sonucunda RTX 3070'e de anime teması kazandırdı. Yeston'un yeni ekran kartı, yapılan açıklamaya göre 1.770 MHz'e kadar çıkabilecek. Yani ekran kartı, NVIDIA'nın Founders Edition versiyonuna göre 45 MHz daha fazla hız aşırtma kabiliyetine sahip olacak.

Anime temalı RTX 3070:

NVIDIA GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi, 8 pinli bağlantıya ve tek bir HDMI girişine ev sahipliği yapıyor. Ekran kartı bunların yanında üç DisplayPort çıkışı barındırıyor. Üç fanlı soğutma sistemine sahip olan ekran kartı, 2,5 slotluk yer kaplıyor. Ayrıca ekran kartının fanlarının gül yaprağı şeklinde şekillendirildiğini belirtmeden geçmeyelim.

Tasarım kısmına gelecek olursak ekran kartı; günümüz RGB'li donanım parçalarındaki canlı renklerin dışına çıkarak daha sade beyaz, mor ve mavi renklerine ev sahipliği yapıyor. Ekran kartının arka kısmındaysa tasarlanan özel karakterin yer aldığı özel görsel bulunuyor.

Yeston'un açıklamasına göre NVIDIA GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi ekran kartı, 2 Ocak 2021 tarihinde sınırlı sayıda olacak şekilde piyasaya sürülecek. Ekran kartı Asya-Pasifik pazarına özel olacak olsa da Avrupa'ya da kargolanabilecek. Ayrıca ekran kartının ön siparişini veren 3 şanslı alıcı aynı temayı taşıyan klavye, bilgisayar kasası veya 240 mm X ID AIO'dan birini kazanacak.