Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı döneminde internetten alışveriş yapma konusunda vatandaşları uyardı. Siber saldırıların ve dolandırıcılıkların bu dönemde artırdığını belirten Palandöken, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Artık yeni bir seneye girmemize günler kaldı. Yılbaşı dönemini kutlamak için hazırlık yapan vatandaşlar da alışverişe başladı. Bu dönemde internet üzerindeki alışveriş işlemleri sayısı da hızla artıyor ve tahmin edilebileceği üzere internet üzerinden alışveriş yapmak fazlasıyla dikkat gerektiriyor. İnternet ortamında siber saldırıların ve dolandırıcıların kol gezmesi de bunun en birincil sebepleri arasında bulunuyor.

Siber saldırı ve dolandırıcılık olayları, özellikle yılbaşı döneminde fazlasıyla artış gösteriyor. Bu durumun farkında olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı gibi internet üzerinden alışverişlerin arttığı dönemlerde siber saldırı ve dolandırıcılıkların arttığını belirterek vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı. Palandöken, internet alışverişlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abartılı kampanya ve tekliflerden uzak durulması gerekiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı dönemlerinde gıda, kozmetik, tekstil, ayakkabı ve hediyelik eşya gibi alışverişlerin büyük çoğunluğunun internet üzerinden yapıldığını vurgulayarak vatandaşların dolandırıcıların internette oluşturduğu tuzaklara düşmemesi için abartılı kampanya ve tekliflerden uzak durması gerektiğini açıkladı. Genel Başkan, piyasaya değerinin çok altında fiyatla ürün satan internet sitelerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Palandöken, “Çevrimiçi alışverişlerin arttığı dönemlerde vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılık vakaları da artıyor. İnternette alışveriş trafiğinin yoğunlaştığı zamanlar siber dolandırıcılar için adeta bir fırsat niteliğinde. Sahte mesajlar ve bağlantılı linklerle vatandaşlar siteye yönlendirilip çeşitli yollarla banka hesapları veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bu tür siber saldırılara karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı” açıklamalarında bulundu.

İnternet alışverişlerinde ilgili sitelerin adres çubuğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, bu sitelerin kurumsal olup olmadığına ve gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediğinin incelenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra internet ödemelerini de ele alan Palandöken, kurumsal ve 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.