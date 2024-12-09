Bir yıldırımın ne kadar güçlü ve şiddetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu güçlü yıldırımlar, aynı zamanda büyük bir enerjiye de sahipler. Peki bu enerjiyi, elektrik kaynağı olarak kullanabilir miyiz?

Yıldırımların sahip olduğu enerji o kadar fazladır ki uzmanlar, aslında bu soruyu çok uzun zaman önce sormuş ve üzerinde araştırmalar yapmışlardır.

Peki ulaşılan sonuç nasıl?

Yıldırım, gök gürültülü bulutta biriken pozitif ve negatif yükler arasındaki dengesizlikten kaynaklanan elektrik boşalmasıdır.

Yıldırım, yüksek gerilim hatlarında akan elektriğin 10 katı kadar elektrik üretir. Ayrıca Güneş’in yüzeyinde daha sıcak bir ısı enerjisi ve büyük bir ses enerjisine sahiptir. Öyle ki yıldırımların, bir milisaniyeden az sürmesine rağmen, 1 milyar watt kadar elektrik üretebileceği düşünülür.

Ancak bir yıldırımdan gelen enerjiyi, enerji kaynağına dönüştürmek için aşılması gereken bazı lojistik problemler vardır. Örneğin gök gürültülü fırtınaların seyrek ve yıldırımların rastgele olduğu temel bir gerçektir.

Enerji talebinin istikrarlı olduğu düşünüldüğünde de yıldırımdan sağlanacak enerji yerine güvenilir ve daimi kaynaklar tercih edilir.

Ayrıca tek büyük bir patlamada iletilen enerjiyi, bir saniyenin çok küçük bir kısmında yakalamak kolay bir iş değildir.

Tek bir vuruşta toplama sisteminin patlatmadan, yıldırım enerjisinin depolanması ve alternatif akıma dönüştürülmesi gerekir. Yine bir yıldırımda bulunan enerji, Dünya’ya doğru ilerlerken dağılır ve bu sebeple bir kule, yıldırımın potansiyelinin sadece küçük bir kısmını yakalayabilir.

Sonuç olarak, yıldırım çarpmadan önce enerjiyi yakalayabilen bir teknolojinin geliştirilmesi dışında, daha dünyevi ve daimi enerji kaynaklarına odaklanmak ve bunlardan yararlanmak çok daha mantıklıdır.

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