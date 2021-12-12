Avrupa ve Çin, Mars Görevinde Ortak Hareket Ediyorlar

Avrupa Uzay Ajansı, Çin’in keşif aracıyla ortaklaşa çalışarak Mars’tan elde edilen verileri Dünya’ya ulaştırdı. Tek taraflı gerçekleşen iletişim için tekrar tekrar denemeler yapılması gerekti. Gelecekte bu ortaklıkların daha sık yaşanması umut ediliyor.

Uzay yarışı, gelişen teknolojiyle birlikte her yıl yeni bir boyut kazanırken Mars keşifleri de hız kesmeden devam ediyor. Çin’in ilk Mars keşif aracı olan “Zhurong” da bu yıl Mayıs ayında gezegenin yüzeyine iniş yapmıştı. Görev süresi boyunca Mars yüzeyinden görüntüler ve tuhaf sesler paylaşan keşif aracı, elde ettiği verileri Tianwen 1 adlı yörünge aracı üzerinden Dünya’ya ulaştırıyordu.

Ancak Kasım ayında Tianwen 1 için farklı planlar geliştirildi. Şu anda Mars yüzeyinin haritasını çıkartmakla görevli olan yörünge aracının Zhurong ile olan iletişimi de büyük ölçüde azaldı. Hal böyle olunca keşif aracının yüzeyden elde ettiği verileri Dünya’ya taşımak için alternatif bir yol izlenmesi gerekiyordu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu alanda Çin ile ortaklaşa çalışarak Zhurong’un elde ettiği verileri Dünya’ya taşımada aracı oldu.

Ortaklaşa görevler gelecekte de devam edebilir:

Mars keşif araçları, genellikle bir yörünge aracıyla çift taraflı mesajlaşarak iletişim kuruyor ve veri paylaşımı yapıyorlar. ESA’nın yörünge aracı “Mars Express” de Çin’in keşif aracı için aracı oldu. Ancak yapılan açıklamalara göre Mars Express ile Zhurong arasındaki iletişim yalnızca tek taraflı gerçekleştirilebildi. Çünkü ESA yörünge aracının gönderdiği sinyaller keşif aracı tarafından algılanamıyordu. Mars Express'in okuyabileceği sinyallerle veri aktarımını gerçekleştiren Zhurong, dört denemenin ardından bu görevi de başarıyla tamamladı.

20 Kasım tarihinde gerçekleşen bu görevde ESA’nın yörünge aracına 233 kilobaytlık veri aktarıldı. Mars Express tarafından elde edilen verilerin son derece iyi kalitede olduklarını ve başarıyla Dünya’ya ulaştırıldığını paylaşan Avrupa Uzay Ajansı mühendisi Gerhard Billig, gelecekteki uzay görevlerinde de bu tarz ortaklaşa çalışmalar yapmaktan mutlu olacaklarını ifade ediyor.