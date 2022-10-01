Yıllar Önce Yok Olduğu Düşünülen Bir Hamam Böceği Keşfedildi

Avustralya'da bulunan bilim insanları, Lorde Howe Adası'nda yıllar önce yok olduğu düşünülen Panesthia lata isimli bir hamam böceği türünü yeniden keşfetti. Türün neslinin 1930'larda adadaki sıçan istilası nedeniyle tükendiği tahmin ediliyordu.

Birçok insanın korkulu rüyası olan hamam böcekleri, evimizden yürüdüğümüz sokaklara kadar hayal edebileceğiniz her yerde yaşayabilir. Büyüleyici özelliklere sahip olan bu hayvanların, dünyada yaklaşık olarak 4.000 farklı türü bulunuyor. Ancak kafaları olmadan yaşayabilmeleri gibi ileri düzeyde hayatta kalma yeteneğine sahip hamam böceklerinin bazı nesli tükenmiş türleri de yok değil.

Ancak şimdi yapılan bir keşif, uzun zaman önce yok olduğu düşünülen bir hamam böceği türünün neslinin gerçekten tükenmediğini gösterdi. Bilim insanları, bu keşfe Avustralya’da bulunan Lorde Howe isimli adada imza attı.

Türün 1930’larda yok olduğu düşünülüyordu

Araştırmacılar, kısa süre önce Avustralya’daki Lorde Howe Adası’nda Panesthia lata odun yiyen hamam böceklerinin yaşadığını keşfetti. Yalnızca bu adada yaşadığı belirtilen hamam böceklerinin 1930’lu yıllarda sıçanların bölgede yayılmasının ardından soyunun tükendiği düşünülüyordu. Hâliyle bu keşif uzmanları bir hayli şaşırttı.

Sydney Üniversitesi’nden Maxim Adams, adadaki bir banyan ağacında bu türlerin varlığını tespit etti. 1.600’den fazla adaya özgü omurgasız türüne ev sahipliği yapan Lord Howe Adası’nda bir yetkili Atticus Fleming de yaptığı açıklamalarda, “Bu türlerin hayatta kaldığını görmek harika bir haber; çünkü onları en son 80 yıldan fazla bir süre önce görmüştük” ifadelerini kullandı.

Hamam böcekleri, bölgenin ekosisteminde kritik bir role sahip. Bu hayvanlar, bağırsaklarındaki özel mikroorganizmalar sayesinde çürüyen odunları yiyebiliyor. Sydney Üniversitesi de onları bu yüzden ‘besin geri dönüştürücüleri’ olarak tanımlıyor.

Araştırmacılar, şimdi de bu türlerin yaşam alanları ve nasıl hayatta kalmayı başarabildiklerini anlamak için incelemeler yürütecek.