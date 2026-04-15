Türk Bilim İnsanı Murat Günel Tarihe Geçecek: Neuralink Rakibi Şirket, İlk Kez İnsan Beynine Çip Yerleştirecek!

Beyin-bilgisayar arayüzleri alanında rekabet giderek kızışırken, Türk bilim insanı Murat Günel, Science Corporation ile birlikte insan beynine yerleştirilecek yeni nesil bir sensör için kritik bir rol üstleniyor.

Science Corporation’ın hedefi, klasik beyin çiplerinden farklı bir teknoloji geliştirmek. Bugüne kadar kullanılan yöntemlerde metal elektrotlar aracılığıyla beyne sinyal gönderilip alınırken, bu yeni sistem çok daha “organik” bir yaklaşım benimsiyor.

Neuralink'ten sonra ilk

Şirketin üzerinde çalıştığı sistem, gelecekte laboratuvarda üretilmiş nöronlarla elektronik bileşenleri birleştiren biyohibrit bir arayüz oluşturmayı amaçlıyor. Yani sadece bir çip değil, âdeta beyinle “uyumlu yaşayan” bir sistem hedefleniyor.

İlk aşamada ise bu ileri teknoloji sistemin daha basit bir versiyonu test edilecek. İnsan beynine, nöron içermeyen ama yüksek hassasiyetle veri toplayabilen bir sensör yerleştirilecek.

İlk insan deneyi nasıl yapılacak?

Plan oldukça dikkat çekici. Sensör doğrudan beyin dokusuna yerleştirilmeyecek. Bunun yerine kafatasının içine, beynin üstüne konumlandırılacak.

Deneyler için seçilecek hastalar da özel bir gruptan olacak. Bu grup, zaten beyin ameliyatı geçirmesi gereken kişiler (örneğin ağır felç ya da beyin şişmesi yaşayan hastalar) olacak. Bu sayede ek bir cerrahi risk yaratmadan sensörün güvenliği ve performansı test edilebilecek.

Neuralink’ten farkı ne?

Max Hodak tarafından kurulan Science Corporation, aslında Neuralink’in eski yöneticilerinden gelen bir ekip tarafından yönetiliyor. Şirketler arasındaki yaklaşım farkı ise şöyle:

Neuralink : Beyin dokusuna doğrudan yerleştirilen elektrotlar

: Beyin dokusuna doğrudan yerleştirilen elektrotlar Science Corporation: Beyinle daha uyumlu, biyolojik entegrasyon hedefleyen sistemler

Murat Günel’e göre klasik elektrotlar zamanla beyin dokusuna zarar verebilir ve bu da cihaz performansını düşürebilir. Yeni yaklaşım ise bu sorunu aşmayı hedefliyor.

Murat Günel kimdir?

Murat Günel, dünyaca tanınan Türk bir beyin cerrahı ve nörobilim araştırmacısıdır. Uzun yıllardır beyin damar hastalıkları ve genetik temelli nörolojik hastalıklar üzerine çalışan Günel, akademik kariyerini Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürmektedir ve burada Nöroşirürji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Özellikle karmaşık beyin cerrahisi vakaları, nörolojik hastalıkların genetik kökenleri ve ileri nöroteknoloji uygulamaları üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası bilim dünyasında saygın bir konuma sahiptir. Hem bir klinisyen hem de bir araştırmacı olarak, laboratuvar ile ameliyathane arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran çalışmalarıyla bilinir ve şimdi de beyin-bilgisayar arayüzleri alanında yürütülen bu yeni nesil projede önemli bir bilimsel danışman olarak yer almakta.