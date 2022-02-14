YÖK Başkanı, YKS'de Barajın Neden Kaldırıldığını Açıkladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS'de barajın kaldırılması hakkında konuştu ve söz konuşu değişikliğin neden yapıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, yeni uygulamanın daha fazla sayıda öğrencinin kontenjanlara erişmesini sağlayacağını belirtti.

Lise öğrencilerinin eğitim hayatında yeni bir adım atmalarının temeli olacak YKS sınavına yalnızca 4 ay kalmışken geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, Twitter’dan paylaştığı duyurusunda bir ‘müjde’ olarak YKS’de baraj puanının kaldırıldığını açıkladı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu değşiklik kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok vatandaşın ve uzmanın karşı çıktığı bu değişikliğin olası sonuçları 'işsizlik oranının artışı' ve 'üniversitenin değersizleşmesi' olarak görülürken, YÖK Başkanı’ndan bugün yeni bir açıklama geldi. Başkan Erol Özvar, barajın kalkmasındaki nedenin daha fazla sayıda öğrencinin tercih yapabilme hakkına ulaşması olduğunu açıkladı. Bakan’ın açıklamaları şu şekildeydi:

"Yeni sistem daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor"

“Geçmiş senelerde olduğu gibi 0,5 ham puan elde edebilen öğrencilerimizin puanları hesaplanabilecektir. Bundan sonra da öğrencilerimizin yapacağı tercihte bulunmaktır. Ya ön lisans üzerinden veya puan türlerine göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde öğrencilerimiz ilgili bölümlere başvurabilecek.

Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır. Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor. Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor.”

YÖK Başkanı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da barajın kaldırılmasının öğrenciler arasındaki rekabeti artıracağını söylemişti.