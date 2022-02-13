YÖK Başkanı'ndan Üniversite Sınavı Barajı Açıklaması

YÖK Başkanı, üniversite sınavı barajının kaldırılmasına dair değerlendirmelerde bulundu. YÖK Başkanı, barajın kalkmasıyla öğrenciler üzerindeki psikolojik baskının da ortadan kalktığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye giriş sınavlarındaki baraj puanlarının kaldırıldığını açıklamış, sosyal medyada oldukça tepki çeken karar, uzmanlar tarafından da eleştirilere maruz kalmıştı.

Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan, üniversite sınavındaki baraj puanının kaldırılmasına dair açıklama geldi. Kararın neden alındığına ve artılarının neler olacağına dair açıklamalarda bulunan Özvar, barajın kaldırılmasıyla öğrenciler arası rekabetin iyice artacağına ve adaylar üzerindeki psikolojik baskının da ortadan kalkacağına dikkat çekti.

"Kalite tartışması fevkalade yanlış tartışma"

Hürriyet gazetesinden yazar Nuray Babacan’a konuşan Özvar, barajın kalkmasıyla birlikte öğrenciler arası rekabetin artacağını ve tercih havuzunda daha fazla öğrenci olacağını belirtirken; bu gelişmenin öğrenci ve eğitim kalitesini düşüreceğine ilişkin kalite tartışmalarını da “fevkalede yanlış” şeklinde değerlendirdi.

Karara dair Özvar, "Daha fazla sayıda öğrenciyi tercihte bulunabilme imkânına kavuşturmak istedik. Baraj puanını kaldırarak tercih havuzunda çok daha fazla sayıda öğrencinin olmasını sağladık. Öğrenciler, baraj sebebiyle psikolojik baskı altında kalıyorlar. Onların üzerindeki psikolojik baskıyı kaldırabilmek, sadece başarılı olmaya yönlendirip sevk etmek, öğrenciler arasında daha fazla rekabeti sağlayabilmek istedik." ifadelerini kullandı.

Puan üstünlüğüne dikkat çekti

Yeni sistemle tercih havuzunda puan üstünlüğüne sahip kişilerin, belli bir programa sınavda aldıkları puanın yetmesi halinde kayıt hakkı elde edebileceğini kaydeden Özvar, "Kısacası; geçen yıl olduğu gibi öğrenci, TYT ve AYT sınav puanı elde edebilirse, bunun için 0.5 net yapabilen ham puan alma imkanını elde etmiş olacak. “ şeklinde ifade etti.

Kişinin bir üniversite programına kayıt hakkı kazanması için puan üstünlüğü olması gerektiğine dikkat çeken Özvar, sınavda yerleştirmenin tıpkı daha önceki senelerde olduğu üzere kişinin aldığı puan ve başarı sırası ile mümkün olduğunu belirtti. Buna ek olarak Özvar, başarı sırası olmayan ve üniversite programının gerektirdiği puanı alamayan bir kişinin zaten kazanamayacağını ifade etti.