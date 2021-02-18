YÖK, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği çevrimiçi anketin sonuçlarını paylaştı. YÖK'ün açıkladığı sonuçlara göre öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin büyük bir kısmı bahar döneminde de online eğitimin devamından yana.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci ve öğretim görevlilerinin COVID-19 salgını sürecinde üniversitelerin geçiş yaptığı online eğitim uygulamasına ilişkin görüşlerini öğrenmek için başlatmış olduğu çevrimiçi anketin detaylı sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim görevlisi katıldı.

YÖK'ün çevrimiçi anketine 1,3 milyona yakın kişi katıldı

YÖK’ün gerçekleştirmiş olduğu ankete katılanların yüzde 74’ü lisans, yüzde 22’si ön lisans, yüzde 1’i ise doktora öğrencilerinden oluşuyordu. Ankete katılan öğretim görevlilerinin ise yüzde 45’ini sosyal bilimler, yüzde 32’sini de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından kişiler oluşturuyordu.

YÖK’ün özellikle salgın sürecinde esnek yönetim anlayışı benimseyerek üniversitelere yetki devri gerçekleştirmesi konusunda öğrencilerin yüzde 43’ü, öğretim görevlilerinin ise yüzde 72’si olumlu görüş belirtti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 83’ü, öğretim görevlilerinin ise yüzde 97’si uzaktan eğitime erişim sağlayabilecekleri elektronik cihazlara sahip olduklarının belirtirken; öğrencilerin yüzde 89,6’sı, öğretim görevlilerinin ise yüzde 97’si internet erişimine sahip olduklarını aktardı.

Öğrenciler ve öğretim görevlileri, bahar döneminde de online eğitimin devam etmesinden yana

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 90’ı çevrimiçi eğitimde sunulan ders materyalleri ve içeriklerden yararlanabildiğini belirtmiş olsa da sadece yüzde 25’i derslerin çevrimiçi olmasının öğrenmeye olumlu etkisi olduğunu belirtti. Öğrencilerin yüzde 48’i online eğitimin eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığını belirtirken; yüzde 37’si online eğitimde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını ifade etti.

Yüz yüze eğitim konusunda ise öğrencilerin farklı görüşlere sahip olduğunu söylemek mümkün. Yüzde 27’lik bir kesim bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilmesini isterken; yüzde 47’si çevrimiçi olmaya devam etmesini talep etti. Yüzde 26’lık bir kesim ise karma eğitimden yana olduğunu belirtti. Ayrıca ankete katılan öğrencilerin yüzde 46’sı salgın sonrasında eğitimin yüz yüze devam etmesini isterken; yüzde 29’u çevrimiçi olmaya devam etmesini, yüzde 25’i ise karma olmasını istedi.

Öğretim görevlilerinin değerlendirmelerine baktığımızda ise yüzde 69’luk kesimin derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla hazırlık yazmak zorunda kaldıkları belirtirken; yüzde 43’lük bir kesim öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının düşüş gösterdiğini belirtti. Yine öğretim görevlilerinin yüzde 61’i online eğitimin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere bir etkisi olmadığını ya da olumlu etkisi olduğunu ifade ederken; yüzde 64'ü eğitimleri verimli yürütebilme konusunda ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.

Öğretim görevlilerinin yüzde 74’ü, online eğitim sürecinde yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini ifade etti. Yüz yüze eğitim konusunda ise yüzde 61’lik bir kesim bahar döneminin de çevrimiçi devam etmesini talep ederken; yüzde 26’sı karma, yüzde 13’ü ise yüz yüze olmasını istedi. Öğretim elemanlarının yüzde 44’ü salgının ardından eğitimlerin yüz yüze devam etmesi yönünde görüş belirtirken; yüzde 56’sı çevrimiçi ya da karma olmasını talep etti.