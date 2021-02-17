YÖK, Bahar Dönemine İlişkin Açıklamayı Yaptı

Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği açıklama nihayet geldi. Yükseköğretim Kurulu, ikinci dönemde öğrencileri nelerin bekleyebileceğini açıkladı. Yekta Saraç, küresel salgının büyük bir dikkatle aşılabileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'de son günlerin bir numaralı gündemi, pandemi nedeniyle 2,5 dönemdir kapalı olan üniversitelerde durumun ne olacağıydı. Hatta YÖK, bu konuyla ilgili bir anket düzenlemiş ve anketin sonuçlarına göre de topu Sağlık Bakanlığı'na atmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmış, görüş bildirildiğini ifade etmişti. Beklenen oldu ve YÖK, üniversitelerin geleceği hakkındaki kritik açıklamayı yaptı.

YÖK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre üniversitelerdeki ders işleyişinin nasıl devam edeceği, yeniden üniversiteler tarafından belirlenecek. Sağlık Bakanlığı'ndan aldıkları tavsiyeleri değerlendiren üniversite yönetimleri, kendi kararlarını kendileri verecek. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamalarda, "Küresel salgın sürecinin, üniversitelerimizin kendilerine özgü şartlarının ve Bakanlığın tedbir ve tavsiyelerinin dikkate alınmasıyla aşılacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte YÖK tarafından yapılan resmi açıklama

YÖK tarafından yapılan açıklamalarda, üniversitelerin sahip oldukları koşulların aynı olmadığı, bu yüzden de tüm üniversiteler için bir karar alınmasının doğru olmayacağına inanılacağı ifade ediliyor. Üniversitelere, süreçlerin işletilişi konusunda serbesti tanınacağının ifade edildiğini açıklayan YÖK yetkilileri, üniversitelerin şartları doğrultusunda yapılacak staj, mesleki eğitim ve uygulamalı dersler konusunda karar verici mercinin üniversite yönetimi olacağını duyurmuş oldular.

YÖK'ün yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen görüşün detaylarına da yer verildi. Buna göre Sağlık Bakanlığı, YÖK'e şu görüşü bildirmiş:

"Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir..."

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini değerlendiren YÖK, şu beş kararın üniversitelere gönderilmesine karar vermiş durumda;

Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması, Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması, Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması, Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi.

Alınan bu kararlar, YÖK'ün nihai kararı vermesi için, üniversiteleri görevlendirdiği anlamına geliyor. Şimdi gözler, üniversitelerden gelecek ikinci dönem kararlarında...