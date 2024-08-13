Yürüdüğünüz kaldırımlar ya da geçtiğiniz yollarda fark etmişsinizdir, çoğu kilitli taşlarla döşeniyor. Peki ama neden?

Aslında bu taşların tam adı 'kilitli parke taşı'. Sokaklar, kaldırımlar, parklar ya da otoparklarda sık sık bu taşlarla karşılaşıyoruz.

Peki bu kadar çok tercih edilmesinin altında hangi sebepler yatıyor?

İlk ve sebebi dayanıklılık.

Kilitli parke taşları, ağır yüklere ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Yani uzun ömürlü olurlar. Bu da tabii ki maliyetler açısından avantajlı bir durum. Aynı zamanda esnek yapısı sayesinde çatlama ve kırılma riskini de azaltıyor.

İkinci ve en önemlli sebep uygulama süreci.

Kilitli parke taşları, diğer döşeme ürünlerine göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kuruluyor. Zaman içerisinde hasar gören taşlar da kolayca sökülüp değiştirilebiliyor. Ayrıca bu taşların sahip olduğu farklı renk ve desen seçenekleri ile estetik bir görünüm de sunabiliyorlar.

Yukarıdakilere ek olarak bir sebep de su geçirgenliği. Kilitli parke taşları, aralarındaki boşluklar sayesinde suyun yüzeyden geçmesine izin verir. Böylece su birikintilerinin oluşmasını engeller.

Özetle, bu taşların döşemelerde kullanılmasının sebebi maliyetleri azaltmak ve daha kolay onarım şansı.

Siz de yaşadığınız yerlerde bu taşlara rastlıyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynaklar: Ankara Kilit Taşı, Beltaş yapı

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