Yata Yata Seyahat Etmeyi Mümkün Kılan Japon Uyku Trenleri

Japonya’daki bu trenler dışarıdan gayet sıradan görünseler de içleri çok daha farklı. 1960’lardan bu yana seyahatte olan bu trenlerde koltuk yok, yatarak yolculuk yapılıyor.

Japon ekonomisi 1960’larda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bu atılımın bir etkisi olarak da ülkenin tren yolları gelişti. Bu dönemde, uzak mesafe yolculuklar için insanların kullanımına sunulan trenler arasında uyku trenleri çok moda oldu.

Daha sonra ortaya çıkan otobüs firmaları, ucuz yerel havayolu firmaları, hızlı trenler derken uyku trenlerine olan talep azaldı ve bu trenler raylardan kalktı.

Günümüzde bu trenlerden yalnızca iki tanesi aktif olarak çalışmaya devam ediyor: Sunrise Seto ve Sunrise Izumo. Bu iki tren, Tokyo’dan yola 14 vagonluk tek bir tren olarak çıkıyor. Okayama’ya geldiklerinde ise ikiye ayrılıyorlar. Okayama istasyonunda 7 vagonluk 2 trene ayrılan Seto ve Izumo, farklı yönlere doğru yolculuklarına devam ediyorlar. Sunrise Seto, Takamatsu şehrine giderken Sunrise Izumo ise Izumo şehrine gidiyor.

Dönüş yolunda tekrar Okayama’da buluşan trenler, tekrar birleşerek 14 vagonluk tek bir tren olarak Tokyo’ya dönüyor.

Sunrise Seto/Izumo’da alışıldık koltuklar bulunmuyor. Onun yerine vagonlarda kişisel küçük kabinler ve ‘nobi nobi’ adı verilen bir açık alan bulunuyor. Kişisel kabinlerde yerde yatıp uyumak mümkün.

Kompartman türüne göre, Japon Demiryolu Kartı sahipleri 153 dolara kadar fazladan ücret ödemek durumunda kalabiliyorlar. Nobi nobiler ise genellikle ücretsiz.

Trende duş hizmeti de bulunuyor, ancak duşlar için gereken kartlar sayıca az ve genelde ilk bilet alanlar tarafından kapılıyor. Vagonlarda ayrıca tuvalet, otomatlar ve oturma alanları bulunuyor.

Japonya’da bugün uyku trenleri yeniden moda oluyor. Bu trenler daha çok lüks otel odalarına benzeyen odalara sahip. Bazı trenler tamamen panoramik camlar, Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı menüler ve çalışan şömineler gibi lükslere sahip. Bu trenlerin bilet fiyatları ise 10 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Alacakaranlık Ekspresi Mizukaze

Yemekli vagon ise ayrı şık.

Yedi Yıldız Treni

Konsept olarak vintage seçen bu tren de oldukça göz alıcı.

Ülkemizde de son yıllarda tren yolculukları oldukça popüler hale geliyor. Böyle bir tren olsa yolculuk etmek ister miydiniz?