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Avustralya Sosyal Medya Algoritmalarını Kapatma Hakkı Getiriyor (Diğer Ülkelere de Gelir mi?)

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Avustralya, sosyal medya kullanıcılarına algoritmaları kapatma hakkı tanıyan ve uymayan şirketlere ağır cezalar öngören yeni yasayı sunuyor.

Avustralya Sosyal Medya Algoritmalarını Kapatma Hakkı Getiriyor (Diğer Ülkelere de Gelir mi?)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Avustralya hükûmeti, dijital güvenliği artırmaya yönelik yeni yasal düzenlemeler kapsamında, sosyal medya kullanıcılarına tehlikeli ve ayrıştırıcı içerikleri öne çıkaran güçlü algoritmalardan çıkış yapma olanağı sunmaya hazırlanıyor.

16 yaş üzerindeki kullanıcıların yararlanabileceği bu sistem sayesinde bireyler, akışlarında ne göreceklerine kendileri karar verebilecek. Kurallara uymayan platformları ise 100 milyon Avustralya dolarını aşan ağır para cezaları bekliyor

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Avustralya Sosyal Medya Algoritmalarını Kapatma Hakkı Getiriyor (Diğer Ülkelere de Gelir mi?)
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"Benim akışım, benim tercihim" dönemi

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"Benim akışım, benim tercihim" adı verilen plan doğrultusunda, algoritma kullanımını reddeden kullanıcılar sadece bizzat takip etmeyi seçtikleri kişi ve grupların gönderilerini görecek. Kullanıcılara tercih ettikleri platforma giriş yaptıklarında, varsayılan akışlarının nasıl olmasını istediklerini soran bir bildirim pencereleri sunulacak.

Öte yandan 18 yaş altındaki kullanıcılar için hazırlanan "dijital özen yükümlülüğü" yasası; çevrim içi oyunlar, uygulamalar ve yapay zekâ sohbet robotları gibi platformların çocukları belirli zararlardan korumasını şart koşuyor. Bu zararlar arasında yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler, kadın düşmanlığı, suçu veya hayati tehlike arz eden eylemleri öven paylaşımlar ile siber zorbalık gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açan içerikler yer alıyor.

Hükûmet ve sektör temsilcilerinden ilk açıklamalar geldi

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu adımın hükûmet kontrolünü artırmakla ilgili olmadığını, aksine kontrolü küresel teknoloji devlerinden alıp sıradan vatandaşlara devretmeyi amaçladığını vurguladı. İletişim Bakanı Anika Wells ise dev şirketlerin uzun süredir Avustralyalı kullanıcılar üzerinde denetimsiz ürün testleri yaptığını belirterek, "Büyük teknoloji şirketleri için küresel bir hesaplaşma günü yaklaşıyor ve bu süreç Avustralya'da başladı." dedi.

Teknoloji devlerini temsil eden DIGI grubu yetkilileri ise algoritmaların kullanıcılara çeşitli içerikler sunmada faydalı olduğunu savunmakla birlikte, kullanıcılara anlamlı tercihler ve denetim imkânı tanıyan yaklaşımları desteklediklerini açıkladı. Yasa tasarısının Noel öncesinde parlamentoya sunulması ve ardından kapsamlı görüşmelerden geçmesi bekleniyor.

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