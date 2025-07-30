YouTube, 18 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için yapay zekâ destekli bir sistem kullanmaya başlayacak. Sistem, hesap aktivitelerini takip edip reşit olmayan hesapları belirleyip kısıtlamalar uygulayabilecek.

Sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinen bir gerçek. Bu yüzden de şirketler, sürekli çocuklara yönelik güvenlik önlemleri alıyor. Youtube da bunlardan biri. Dev platform, şimdi de 18 yaş altı kullanıcılar için yeni bir hamle yaptı.

Google bünyesinde faaliyet gösteren platform, yakında yapay zekâ destekli bir yaş belirleme teknolojisi kullanmaya başlayacağını duyurdu. Yeni uygulama, hangi kullanıcıların 18 yaş altında olduğunun tespit edilmesini sağlayacak.

13 Ağustos günü başlıyor

YouTube’un yeni yaş belirleme teknolojisi, 13 Ağustos itibarıyla kullanılmaya başlayacak. Sistem, kullanıcıların aktivitelerini ve hesap yaşlarını inceleyerek 18 yaş altı olduklarını belirleyebilecek. Belirlendiğinde de bu hesaplara yönelik otomatik olarak kısıtlamalar uygulanabilecek.

Tespit edilen hesaplara, YouTube’un normalde reşit olmayan kullanıcılara sunduğu aynı korumalar uygulanacak. Bunlar arasında kişiselleştirilmiş olmayan reklamlar, yaş kısıtlaması olan videoların izlenmesinin engellenmesi, platformu kullanmayan ara vermelerini söyleyen bildirimler, video önerilerine kısıtlamalar gibi özellikler var.

Platformun yapay zekâ destekli sistemi 18 yaş altı hesap tespit ederse o hesabın kullanıcısını bilgilendirecek. Yanlış tespit durumunda ise kullanıcının kimlik, selfie veya kredi kartı gibi yollarla yaşını doğrulaması gerekecek.