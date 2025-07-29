YouTube, geçtiğimiz aylarda çıkardığı uygun fiyatlı Premium Lite aboneliğini resmen ülkemizdeki kullanıcılara sundu. Peki fiyatı ne kadar? Nasıl özelliklerle geliyor? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

YouTube’un reklamsız videolardan YouTube Music’e kadar birçok avantajı bulunan Premium aboneliği ülkemiz de dahil milyonlarca insan tarafından kullanılıyordu. Ancak şirket, bu yılın başlarında Premium’a para vermek istemeyenler için “Premium Lite” isimli daha ucuz yepyeni bir abonelik paketi getirmişti. Paket, şimdiye kadar ülkemizde yoktu ve belli ülkelerde sunuluyordu.

Ancak artık bu durum değişti. YouTube Premium Lite paketi resmen Türkiye’de kullanıcılara sunuldu. Artık YouTube Premium’a yüksek paralar vermek istemiyorsanız Premium Lite aboneliğini tercih edebilirsiniz. Peki YouTube Premium Lite’ın Türkiye fiyatı ne kadar? Neler sunuyor? Nasıl abone olunur? İşte bilmeniz gerekenler.

YouTube Premium Lite paketi Türkiye fiyatı:

Paket Fiyatı YouTube Premium Lite 49,99 TL

YouTube Premium Lite paketi neler sunuyor?

Çoğu video reklamsız

YouTube Music, Shorts, arama yapma gibi yerlerde reklam görebilirsiniz

Arka planda oynatma yok

İndirme yok

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere YouTube Premium Lite paketinde neredeyse hiç özellik yok. Yalnızca çoğu videoyu reklamsız izleyebileceksiniz. “Çoğu video” ifadesi, tamamen reklamsız bir deneyim sunulmayacağı anlamına geliyor. YouTube Music, Shorts gibi yerlerde reklamlar çıkabilir. Ayrıca arka planda oynatma ve indirme gibi özelliklere de erişim sağlanamıyor.

YouTube Premium Lite’a nasıl abone olunur?

Adım #1: Buradan YouTube’un Premium sayfasına gidin.

Buradan YouTube’un Premium sayfasına gidin. Adım #2: Premium Lite yazan kısmı bulun ve abone ol seçeneğine tıklayın.

Premium Lite yazan kısmı bulun ve abone ol seçeneğine tıklayın. Adım #3: Hesabınız açık değilse giriş yapın ve ödeme bilgilerinizi girerek abone olun.

YouTube Premium Lite 1 ay ücretsiz mi?

YouTube, Premium paketlerinde yeni abonelerine ilk ay ücretsiz kampanyası sunuyordu. Premium Lite paketinde de aynı kampanya devam ediyor. Eğer siz de daha önce abone olmayan biriyseniz Premium Lite’ı 1 ay bedava kullanabilirsiniz.

YouTube Premium ve Premium Lite farkları

Özellik YouTube Premium YouTube Premium Lite Reklamsız YouTube videoları Var Çoğu video reklamsız, Music ve Shorts gibi yerlerde reklam gösterilebilir Reklamsız YouTube Kids Var Çoğu video reklamsız, Music ve Shorts gibi yerlerde reklam gösterilebilir Reklamsız YouTube Music Var Yok İndirme, çevrim dışı oynatma Var Yok Arka planda oynatma Var Yok

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere normal Premium ile Premium Lite arasında çok büyük farklar var. Tamamen reklamsız, arka planda oynatma ve indirme gibi özellikler arıyorsanız Premium’u tercih etmenizi öneriyoruz. Daha az reklam görmek istiyorsanız ancak para harcamak istemiyorsanız Lite’ı kullanabilirsiniz. Arada, 30 TL’lik çok da büyük bir fark olmadığını söylemek gerek. Bu yüzden Lite’tan ziyade direkt Premium’u kullanmak daha mantıklı.