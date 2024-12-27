YouTube, kullanıcıların çok işine yarayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. "Bir Şeyler Oynat" isimli özellik, kullanıcılara hoşlanabilecekleri rastgele içerikler sunacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik kullanılabilir olduğunda kullanıcı deneyimini olumlu etkileyecek çünkü "Ne izlesem?" melesesi tarih olacak.

YouTube'un "19.50" kodlu Android sürümünde bazı kullanıcıların erişimine açılan yeni özellik, "Bir Şeyler Oynat" olarak isimlendirilen yeni bir butondan ibaret olacak. Bu butona dokunan kullanıcı, kullanım alışkanlıklarına göre rastgele videolar izlemeye başlayacaklar. Böylelikle kullanıcı, izleyecek bir şeyler aramak için vakit kaybetmeyecek.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünecek

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yapılan bir araştırmadan bahsetmiştik. Bu araştırmaya göre sıradan bir kullanıcı, bir yılda 110 saat boyunca YouTube veya Netflix'te izleyecek bir şeyler bulmak için vakit öldürüyordu. Bir Şeyler Oynat özelliği, içerik arama sürecini ortadan kaldıracağı için önemli olacak gibi görünüyor.

YouTube'un test aşamasındaki yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.