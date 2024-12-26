Netflix ve YouTube gibi çevrim içi yayım platformlarıyla ilgili yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre bir yılın 5 gününü, sadece izleyecek bir şeyler bulmak için harcıyorduk...

Talker Research isimli bir araştırma şirketi, ABD'de dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. 2.000 kişi ile yapılan ve anket usulüne dayanan bu çalışma, sıradan bir insanın bir yılın 5 gününü Netflix veya YouTube gibi platformlarda izleyecek bir şeyler aramakla geçirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre sırf izleyecek bir şeyler bulmak için 110 saat harcıyorduk.

Yapılan araştırmaya göre izleyecek bir şeyler bulmamızın bu kadar zorlaşmasının temel nedeni, çevrim içi platformlarda çok fazla içerik bulunuyor olması. Ancak bu konuda geliştirilmiş araçlar, pek çoğumuz için kullanışlıydı. Araştırmaya katılanların yüzde 75'i, çevrim içi platformların sahip olduğu algoritmaların izleme geçmişine göre önerilerde bulunmasından hoşlanıyordu. Buradaki dikkat çeken hususlardan bir tanesi, katılımcıların yüzde 51 gibi ciddi bir bölümünün, kendilerine sunulan tüm önerileri izlemek istediklerini söylemiş olmalarıydı. Üstelik bu kullanıcılar, önerilen içerik sayısının "bunaltıcı" seviyede olduğunu da kabul ediyorlardı.

Çevrim içi platformların arayüzlerine önem veriyoruz!

Araştırma kapsamında katılımcılar, hayallerindeki çevrim içi platformlarla ilgili de bilgiler verdiler. Burada çarpıcı hususlar ortaya çıktı. Mesela katılımcıların yüzde 52'si, bir platforma üye olma sürecinde kullanıcı arayüzünün çok önemli olduğunu düşünüyordu. Ayrıca araştırmaya göre ABD'li bir kullanıcı, herhangi bir çevrim içi platform için en fazla 46 dolar ödeme yapmak istiyordu.

Araştırma kapsamında kullanıcıların çevrim içi platformlardaki hayal kırıklıkları da incelendi. Bu bağlamda; kullanıcıların yüzde 79 gibi çok ciddi bir bölümü, kullandığı bir platformda ek ücret ile karşılaşmak istemiyordu. Ayrıca çevrim içi yayım platformlarındaki en büyük sorunlardan bir tanesi de içeriklerin önceden haber verilmeden kaldırılıyor olmasıydı. Araştırmaya katılanların yüzde 23'ü ise platform üyeliğini iptal etmenin zorluklarından yakındı.