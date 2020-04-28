En popüler video paylaşım platformu olan YouTube, bugün yayınladığı blog yazısıyla 'Bu Videodaki Ürünler' özelliğinin testlerine başlandığını duyurdu. Testlerin hangi platformda gerçekleştiği açıklanmadı.

2006 yılının kasım ayında Google tarafından satın alınan YouTube, günümüzde dünyanın en büyük video paylaşım platformu olma unvanını taşıyor. Elbette bu kadar büyük bir platform her çeşit kullanıcıya hitap edebilmek için sürekli geliştirilmek zorunda.

Bu geliştirmeler her kullanıcıya ulaşmadan önce bazı kullanıcılar üzerinde fark edilmeden de denenebiliyor. Değişikliklerin takibini yapabileceğiniz bu sitedeyse bugün birçok kullanıcının isteğinin gerçeğe dönüştüğü bir test paylaşıldı. YouTube, artık videolarda bulunan ürünleri kullanıcılara göstermek için testler gerçekleştiriyor.

İzlenen videodaki ürünler gösterilecek:

YouTube’a gelmesi planlanan ve test aşamasında olan özelliklerin yer aldığı platformda bugün yapılan güncellemede yeni bir özellik yer aldı. ‘Products in this Video (Bu Videodaki Ürünler)’ ismine sahip olan özellik, isminden de anlaşılabileceği üzere videoda bulunan ürünlerin gösterilmesini sağlayacak.

YouTube’un sayfasında yer alan açıklamaya göre şu anda test edilen bu özellik, videoyu izleyen kişilerin video içerisinde bahsi geçen ürünleri görmelerini sağlıyor. Bahsi geçen ürünler, video oynatılırken ya direkt videonun üstünde ya da videonun altında kullanıcılara gösteriliyor.

Bu özelliği YouTube tarafından paylaşılan örnekle de anlatmakta fayda var. Örneğin ‘2020 Yılının En İyi Akıllı Telefonları’ isimli bir video izliyorsanız video içerisinde bir ikon göreceksiniz. Ayrıca bu ikonun altında daha fazla bilgi gösterilecek. Elbette şu an izlediğinizi var saydığımız o videoda, video içinde bahsi geçen akıllı telefonların hepsi listelenecek.

YouTube tarafından paylaşılan yazıya göre bu özelliğin testleri başlamış olsa da testlerin hangi platformlarda kullanıma açıldığı henüz bilinmiyor. Herhangi bir platformda YouTube üzerinden video izliyorsanız ve böyle bir özellikle karşılaştıysanız bu özelliğin test edildiği kişilerden birisiniz demektir.