YouTube, şimdilik belirli bir gruba açılan yeni yapay zekâ aracı ile çalınan kanalların daha kolay geri alınmasını sağlayacak.

YouTube, hesapları hackerlar tarafından hedef alınan kullanıcılar için yeni bir yapay zekâ asistan özelliğini duyurdu. Teknoloji devinin destek sayfasına baktığımızda "sorun giderme aracı" olarak tanımlanan bu sohbet botu, YouTube Yardım Merkezi üzerinden erişilebilir durumda ancak henüz tüm kullanıcılara açık değil.

Destek asistanı şimdilik yalnızca İngilizce olarak hizmet veriyor ve "belirli sorun giderme özelliklerine" sahip. Google, gelecekte bu özelliği tüm YouTube içerik üreticilerine sunmayı planlıyor. Şimdilik özelliğe erişebilen kullanıcı sayısı kısıtlı durumda.

Üretken yapay zekâ her alanda kullanılmaya başlandı

Google'ın yeni aracı aslında standart bir destek sohbet botuyla aynı özelliklere sahip ancak üretken yapay zekâ sayesinde daha akıcı iletişim sağlıyor. Öte yandan özelliği deneyenler, güvenlik önlemlerinin yerli yerinde olduğunu ve herhangi bir gariplik görmediklerini de belirtiyor.

Öte yandan yeni özellik, YouTube içerik üreticilerinin uzun süredir eleştirdiği bir sorunu çözmüyor, hatta daha da kötü hâle getiriyor. Pek çok üretici, YouTube'a erişmenin oldukça meşakkatli bir süreç olduğunu belirtiyor. Yapay zekâ botu da bu süreçte bir ara etmen olarak karşımıza çıkıyor. Bu da içerik üreticilerini hayal kırıklığına uğratabilir.

Daha önce de ülkemizdeki ve dünyadaki pek çok popüler YouTube kanalı hacklenmişti. Bakalım bu durum yeni araçlarla düzelebilecek mi.