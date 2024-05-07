Ruhi Çenet'in çalınan YouTube kanalından "Tebrikler, Siz Kazandınız" başlıklı bir video paylaşıldı. Ne olduğu belli olmayan bu videoda bir e-posta adresine ulaşılması isteniyor. Siz, siz olun bu e-posta adresine ulaşmaya çalışmayın.

Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından Ruhi Çenet, uzun bir süredir YouTube kanalını çaldırması ile gündemde. Daha birkaç gün önce kanalı olduğu gibi geri aldığını söyleyen Çenet, dün akşam üçüncü kez hack kurbanı oldu. Neler yaşandığını tam olarak bilemiyor olsak da yaşanan yeni bir gelişme, bu işin başka bir noktaya doğru gitmeye başladığını gösteriyor.

Geçtiğimiz dakikalarda, Ruhi Çenet'in çalınan YouTube kanalından yeni bir video paylaşıldı. "Tebrikler, Siz Kazandınız" başlıklı bu videoda, Ruhi Çenet'e aitmiş gibi gösterilen bir video paylaşıldı. Ne olduğu anlaşılamayan bu videoda, bir e-posta adresi paylaşılıyor ve insanların bu adrese ulaşmaları isteniyor.

Bu videoya inanmayın!

Güncelleme: Videonun orijinali, Ruhi Çenet'in YouTube kanalından kaldırıldı.

Ruhi Çenet'in kanalından paylaşılan videoda, "[email protected]" adresine e-posta gönderilmesi isteniyor. Siz siz olun böyle bir e-posta göndermeyin. Eğer amacınız dalga geçmek ise de kendinize yeni bir e-posta açın. Olur da size ulaşan olursa gönderecekleri bağlantılara kesinlikle tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Ruhi Çenet'in aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kontrol ettiğimizde herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.