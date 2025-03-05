YouTube, online kumar sitelerini içeren videolar hakkındaki politikalarını sıkılaştıracağını açıkladı. Yakında YouTuber'lar, bu sitelerin ismini bile ağzına alamayacak.

YouTube, platformdaki güvenliği düzenli olarak yeni özellikler getirmeye çalışıyordu. Şimdi ise kumar içeren içeriklerle alakalı yeni bir adım atıldı. Şirket, bu konudaki politikalarını sıkılaştırma kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre artık içerik üreticilerinin online kumar sitelerini ağzına alması biile yasak olacak. Sözlü olarak bahsedebilmeleri için o sitenin Google’dan onay almış olması gerekecek.

Logo ve bağlantılar da yasaklandı, yakında yaş sınırı gelebilir

Sözlü olarak bahsetmenin yanı sıra onaylanmayan online kumar sitelerinin logoları ve bağlantılarını da videolara eklemek yasak olacak. Yeni kuralların, 19 Mart günü yürürlüğe gireceği belirtilmiş.

Yaş sınırı geleceği de aktarıldı. Buna göre 18 yaş altındaki kullanıcılar, online kumar içeren videolara erişim sağlayamayacak. Bu videolara spor bahisleri ve fiziksel olarak kumar oynayan insanların dahil olmayacağını belirtelim. Bunlar dışında YouTube, “kesin kazanma” vadeden kumar sitesi içeriklerinin onaylanıp onaylanmadıkları fark etmeksizin direkt kaldırılabileceğini de açıklamasına eklemiş.

Sonuç olarak YouTube’un kumar sitelerine karşı çok büyük önlemler aldığını görüyoruz. Platform, bu kuralların bazı içerik üreticilerini üzeceğini söylese de topluluğu, özellikle de yaşı küçük kullanıcıları korumak için gerekli olduğunu ifade etti.