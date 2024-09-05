YouTube, çocukları korumaya yönelik yepyeni bir özellik tanıttı. Bu özellik, ebeveynlerinin hesaplarını çocukların hesaplarına bağlamasına olanak tanıyor.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, hepimizin de bildiği gibi çocuklar arasında da çok popüler. Bu yüzden de onları korumak ve zararlı içerikleri görmelerini engellemek büyük önem taşıyor. Hâlihazırda çocukları korumaya yönelik özellik platformda bulunuyordu. Bu hafta onlar arasına bir yenisi daha eklendi.

Bu yenilik, ebeveynlerin çocukların YouTube üzerindeki aktivitelerini izlemesini sağlayan bir gözetim özelliği. Şirket, bu hafta boyunca dünya çapında kullanıma sunulacağını belirtmiş.

Ebeveynler, hesaplarını çocukların hesaplarına bağlayabilecek

Artık ebeveynlerin kendi YouTube hesaplarını çocukların hesaplarına bağlamaları mümkün olacak. Platforma göre bunu yapmak, onların çocukların aktiviteleri konusunda daha bilinçli olmalarına, zararlı içeriklerden onları korumaya ve platformda içerik oluşturma konusunda güvenli yaklaşımları sergilemeye yardımcı olacak.

Hesaplar, Aile Merkezi üzerinden birbirine bağlanabilecek. Ebeveynler bağlandıklarında abonelikler, yorumlar, kaç yükleme yapıldığı gibi önemli detaylara erişim sağlayabilecek. Ayrıca yeni bir video yüklerlerse veya canlı yayın başlatırlarsa da bağlı hesaba da e-posta bildirimleri gönderilecek.

Son olarak özelliğin “karşılıklı kontrol” sunduğu eklenmiş. Yani hem çocuk hem de ebeveyn istediklerinde özelliği kapatabilecekler. Bu kısım biraz tuhaf çünkü çocukların ebeveynlerinin onları takip etmesini istememesi nedeniyle gözetim özelliği kapatma ihtimali çok yüksek.

YouTube, çocuklara yönelik gözetim özelliklerinin bununla sınırlı kalmayacağını ekledi. Şirket, yakında özellikle ergenlik çağındaki çocukların aktivitelerini izlemeye yarayan daha fazla araç getirmeyi planlıyor.