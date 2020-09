YouTube’un En Çok İzlenen 15 Videosu

Günümüzde her insanın hatırı sayılır bir süre vakit geçirdiği video paylaşım platformu YouTube, içerisinde milyarlara ulaşan izlenme sayılarına sahip videolar barındırıyor. Bu videolar arasında şarkılar tabii ki çoğunlukla şarkılar bulunuyor. Biz de YouTube üzerinde ilk 24 saatte en çok izlenen videoları ve tüm zamanların en çok izlenen videolarını sizler için listeledik.

Dünyanın en büyük çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube içinde neredeyse dünya popülasyonuna yakın sayıda izlenme sayısına sahip videolar bulunuyor. Bu videoların neredeyse tamamı tabii ki popüler şarkıların video kliplerinden oluşuyor ancak aralarında birkaç değişik video da mevcut.

Biz de YouTube’da en çok hangi videolar izlendiğini merak edebilecek olanlarınız için bir ‘YouTube en çok izlenen videolar’ listesi hazırladık. Listemizin içerisinde bir döneme damga vurmuş ve hâlâ çok dinlenen şarkılardan biri olan Despacito’dan tutun da Salih Reis’in ‘Yes Papa’sına kadar birçok video mevcut, dilerseniz gelin YouTube en çok izlenen videolar listesine beraber göz atalım.

YouTube’da en çok izlenen videolar (Tüm zamanlar):

Despacito

Baby Shark Dance

Shape of You

See You Again

Masha and the Bear – Recipe for Disaster

Uptown Funk

Johny Johny Yes Papa

Gangnam Style

Sorry

Sugar

Roar

Thinking Out Loud

Counting Stars

Phonics Song with Two Words

Phonics Song with Two Words

İzlenme sayısı: 3,009 milyar

Yüklenme tarihi: 6 Mart 2014

Yükleyen: ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs

Kategori: Çocuk

Yine çocuklar için öğretici nitelikte olan bir video olan Phonics Song with Two Words’te, çocuklara şarkı eşliğinde alfabedeki her harfin iki farklı kelimeyle gösterilmesi işleniyor. Tabii ki video İngilizce dilinde, zira olmasaydı dünya çapında bu kadar izlenmeye ulaşamazdı. Eğer çocuğunuza İngilizce kelime ve telaffuz öğretmek istiyorsanız bu tarz videolar uygun diyebiliriz.

Counting Stars

İzlenme sayısı: 3,05 milyar

Yüklenme tarihi: 31 Mayıs 2013

Yükleyen: OneRepublic

Kategori: Müzik

Counting Stars şarkısı, ABD’li Pop-Rock grubu olan OneRepublic’in 2013 yılında yayınladığı Native albümünden bir parça olarak piyasaya çıktı ve klipi YouTube üzerinde tam olarak 3 milyar izlenmeye ulaştı. Klip, ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde çekildi.

Thinking Out Loud

İzlenme sayısı: 3,07 milyar

Yüklenme tarihi: 7 Ekim 2014

Yükleyen: Ed Sheeran

Kategori: Müzik

Diğer milyarlı izlenme sayılarına ulaşan birçok hit şarkı gibi Ed Sheeran’ın Thinking Out Loud şarkısının klipi de 2014 yılında yayınlandı. Shape of You’dan sonra en çok görüntülenme sayısına sahip olan Thinking Out Loud klipi, seyircilere Ed Sheeran’ın bir salonda bir kız ile olan dansını izlettiriyor.

Roar

İzlenme sayısı: 3,1 milyar

Yüklenme tarihi:

Yükleyen: Katy Perry

Kategori: Müzik

Geçtiğimiz ay yeni albümünü çıkartan şarkıcı Katy Perry’nin çıktığı zaman klipiyle büyük sükse getiren Roar şarkısı, ilk milyarlı izlenme sayısına ulaşan videolardan biri konumunda. Yine bu şarkıda çıktığı zaman birçok yerde çalmıştı.

Sugar

İzlenme sayısı: 3,2 milyar

Yüklenme tarihi: 14 Ocak 2015

Yükleyen: Maroon 5

Kategori: Müzik

The Voice USA programında uzun süre jürilik yapan Adam Levine’in müzik grubu Maroon 5’ın YouTube üzerinde en çok izlenme sayısına sahip olan Sugar, 2015’te piyasaya sürüldüğünden beri birçok yerde çalınıyor.

Sorry

İzlenme sayısı: 3,3 milyar

Yüklenme tarihi: 11 Ekim 2015

Yükleyen: Justin Bieber

Kategori: Müzik

Justin Bieber’ın kısa süreli çöküş döneminden sonra ‘Ben buradayım’ dediği şarkısı Sorry’nin klibi, YouTube üzerinde en çok görüntülenen 9. video konumunda. Bir aralar meme olan şarkı, aynı Despacito gibi birçok kafede, diskoda, barda veya festivalde sıkça çalınan şarkılar arasında yer almayı başardı.

Gangnam Style

İzlenme sayısı: 3,7 milyar

Yüklenme tarihi: 15 Temmuz 2012

Yükleyen: officialpsy

Kategori: Müzik

YouTube rekorlarının ilklerinden birini kıran Gangnam Style videosu, şarkıcı PSY’ın da patlamasına sebep olmuştu. YouTube’un 32bit sistemini 64bit olarak değiştirmesine sebep olan Gangnam Style, bunu 1 milyar izlenmeye ulaşarak başaran ilk video olmuştu ve ilk 1 milyara ulaştığında YouTube izlenme sayacı bozulmuştu.

Johny Johny Yes Papa

İzlenme sayısı: 3,8 milyar

Yüklenme tarihi: 8 Ekim 2016

Yükleyen: LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Chlidren’s Songs

Kategori: Çocuk

Yine Reddit, Twitter ve çeşitli YouTube kanallarında bir meme olmuş olan çocuk şarkısı Johny Johny Yes Papa, bir bebeğin babasından gizlice yaptığı şeyleri inkar etmesini ve bunun yanlış olduğunu anlatıyor. Ülkemizde de Gamze ve Salih Reis’lerin şu anda kaldırılmış olmasına rağmen çok fazla izlenen videosuyla bu şarkının bir varyasyonu ünlü olmuştu.

Uptown Funk

İzlenme sayısı: 3,9 milyar

Yüklenme tarihi: 19 Kasım 2014

Yükleyen: Mark Ronson

Kategori: Müzik

Bruno Mars’ın 2010’lu yılların başında parlamaya başlayan kariyerinin pik noktası olan 2014 yılında piyasaya sürülen Uptown Funk şarkısı, DJ Mark Ronson ile iş birliğinde yapılmış şarkı. Bruno Mars her ne kadar şu anda piyasada diğerleri kadar ses getirmese de Uptown Funk şarkısı, hâlâ birçok insanın neşesini yerine getirmek için dinlediği şarkılardan biri.

Masha and the Bear – Recipe for Disaster

İzlenme sayısı: 4,3 milyar

Yüklenme tarihi: 31 Ocak 2012

Yükleyen: Get Movies

Kategori: Çocuk

Dünya çapında neredeyse her dilde yayınlanan Masha and the Bear çizgifilminin bir bölümü olan bu video, neden en çok izlenen videolar arasında olduğu ise bilinmiyor. Bu bölümde Ayı’nın dama oynarken Masha’nın aç olmasını ve onu beslemesini istediğini söylemesiyle Ayı’yı meşgul etmesi anlatılıyor. Ayı ona yulaf lapası pişiriyor ancak Masha bunu beğenmiyor.

See You Again

İzlenme sayısı: 4,7 milyar

Yüklenme tarihi: 7 Nisan 2015

Yükleyen: Wiz Khalifa

Kategori: Müzik

Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. filminin çekimlerinin tamamlanmasından hemen önce tüm dünyayı şok eden bir haber duyurulmuştu: Paul Walker araba kazasında hayatını kaybetmişti. Serinin hayranı olan veya olmayan herkes bu haberle derbeder olmuştu. 7. filmde Wiz Khalifa ve Charlie Puth, Paul Walker adına bu dokunaklı şarkıyı çıkarmışlardı.

Shape of You

İzlenme sayısı: 4,9 milyar

Yüklenme tarihi: 30 Ocak 2017

Yükleyen: Ed Sheeran

Kategori: Müzik

Ed Sheeran’ın bugüne kadar çıkardığı en başarılı şarkılardan biri olarak görülen Shape of You’nun YouTube üzerinde yayınlanan klipi, tam tamına 24 milyon da beğeniye sahip. Şarkıda bir erkeğin bir kadını barda görüp onunla tanışmasıyla başlayan aşk ve şehvet dolu hikayesi anlatılıyor. Şarkının klipi de sinematik açıdan oldukça başarılı kabul ediliyor.

Baby Shark Dance

İzlenme sayısı: 6,5 milyar

Yüklenme tarihi: 17 Haziran 2016

Yükleyen: Pinkfong! Kids’ Songs & Stories

Kategori: Müzik

38 milyon abonesi olan Pinkfong! kanalı, çocuklar için üretilmiş içerikler paylaşıyor. Burada çocuklar için eğlendirici, öğretici şarkılar ve danslar bulunuyor. Özellikle günümüzde birçok çocuğun elinde tablet veya telefon olduğu için dünya çapında bir çocuk videosunun bu kadar fazla izlenmiş olması gayet doğal.

Despacito

İzlenme sayısı: 6,9 milyar

Yüklenme tarihi: 13 Ocak 2017

Yükleyen: Luis Fonsi

Kategori: Müzik

Yüklendiği 2017 yılında dünya çapında tüm kafelerin, barların, diskoların, arabaların ve festivallerin vazgeçilmez şarkısı haline gelen Despacito herkesin diline dolandı. Hatta Twitter ve Reddit platformları tamamen Despacito meme’leri ile dolmuştu. İspanyolca olan şarkının sözleri ise tahmin ettiğiniz kadar masumca değil.

YouTube’da en çok izlenen videolar (İlk 24 saat):

BTS – Dynamite

Blackpink – How You Like That

Blackpink ft. Selena Gomez – Ice Cream

BTS- Boy with Luv

Taylor Swift – Me!

Blackpink – Kill This Love

Ariana Grande - Thank U, Next

BTS- Idol

BTS- On

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

YouTube tarihinde tüm zamanların en çok izlenen videolarını sıraladığımıza göre şimdi bir başka rekor türü olan ‘ilk 24 saatte elde edilen izlenme sayısı’na göre yaptığımız listemize geçebiliriz. Bu listede tahmin edebileceğiniz gibi yayınlanmasının ardından geçen 24 saatte en çok izlenme sayısına ulaşan videolar yer alıyor. (Bu listenin neredeyse tamamı K-POP gruplarının şarkılarının kliplerinden oluşuyor.)

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 43,2 milyon

Yüklenme tarihi: 28 Ağustos 2017

Yükleyen: Taylor Swift

Kategori: Müzik

Taylor Swift’in bu listede ikiden fazla içeriği bulunan ve K-POP grubu olmayan tek sanatçı unvanını taşıdığını belirtelim. 27 Ağustos 2017’de yayınlanan Look What You Made Me Do şarkısının klipi, ilk 24 saatte 43,2 milyon izlenmeye ulaştı. Videonun 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle görüntülenme sayısı 1.188.402.278 milyar.

BTS- On

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 43,8 milyon

Yüklenme tarihi: 21 Şubat 2020

Yükleyen: Big Hit Labels

Kategori: Müzik

21 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan BTS’in ON şarkısının klipi, ilk 24 saatte 43,8 milyon izlendi. 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle videonun görüntülenme sayısı 254.424.878 milyon.

BTS- Idol

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 45,9 milyon

Yüklenme tarihi: 24 Ağustos 2018

Yükleyen: Big Hit Labels

Kategori: Müzik

BTS’in yeni parladığı dönemde piyasaya sürdüğü Idol şarkısının klipi, ilk 24 saatte 45 milyon izlenmişti. Videonun 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle görüntülenme sayısı 743.239.451 milyon.

Ariana Grande - thank u, next

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 55,4 milyon

Yüklenme tarihi: 30 Kasım 2018

Yükleyen: Ariana Grande

Kategori: Müzik

Listedeki bir başka K-POP grubu olmayan şarkıcı olan Ariana Grande’nin ‘thank u, next’ şarkısının 30 Kasım 2018’de yayınlanan klipi, ilk 24 saatte 55 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı. 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle videonun görüntülenme sayısı 555.492.532 milyon.

Blackpink – Kill This Love

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 56,7 milyon

Yüklenme tarihi: 4 Nisan 2019

Yükleyen: BLACKPINK

Kategori: Müzik

BLACKPINK’in şu anda en fazla görüntülenmeye sahip olan videolarından biri olan Kill This Love şarkısı klipi, 4 Nisan 2016 tarihinde yayınlanmasının ardından ilk 24 saatte 56 milyon görüntülenme elde etti. 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle videonun görüntülenme sayısı 1.021.466.536 milyar

Taylor Swift – Me!

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 65,2 milyon

Yüklenme tarihi: 26 Nisan 2019

Yükleyen: Taylor Swift

Kategori: Müzik

Listedeki nadir K-POP grubu olmayan sanatçılardan biri olan Taylor Swift’in 26 Nisan 2019 yılında çıkardığı ‘folklore’ isimli albümünün bir parçası olan ‘Me!’ şarkısının klipi, ilk 24 saatte tam 65 milyon izlenmeye ulaştı. 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle şarkının görüntülenme sayısı 336.661.288 milyon.

BTS- Boy with Luv

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 74,6 milyon

Yüklenme tarihi: 12 Nisan 2019

Yükleyen: Big Hit Labels

Kategori: Müzik

BTS’in YouTube üzerinde en çok görüntülenen videolarından biri olan Boy With Luv şarkısının klibi, ilk 24 saatte 74 milyon izlenmeye ulaştı. 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle videonun görüntülenme sayısı tam tamına 941.016.878 milyon.

Blackpink ft. Selena Gomez – Ice Cream

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 79 milyon

Yüklenme tarihi: 28 Ağustos 2020

Yükleyen: BLACKPINK

Kategori: Müzik

Bu listenin K-POP gruplarının şarkılarıyla dolu olduğunu konuya girerken belirtmiştik, anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şaka bir yana BLACKPINK’in ABD’li pop şarkıcısı Selena Gomez ile yaptığı ‘Ice Cream düetinin klipi, ilk 24 saatte tam 79 milyon izlenmeye ulaştı. Şarkı 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle 239.604.166 milyon görüntülenmeye sahip.

Blackpink – How You Like That

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 86,3 milyon

Yüklenme tarihi: 26 Haziran 2020

Yükleyen: BLACKPINK

Kategori: Müzik

Bir başka popüler K-POP grubu olan BLACKPINK’in 2020’nin Ağustos ayında yayınladığı How You Like That şarkısının klipi, yayınlandığı ilk 24 saatte 86 milyon görüntülenmeye ulaştı. 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle 516.685.939 milyon görüntülenmeye sahip olan şarkı, dünyanın dört bir yanında, özellikle de YouTuberlar tarafından çokça kullanılıyor.

BTS – Dynamite

İlk 24 saatteki izlenme sayısı: 101,1 milyon

Yüklenme tarihi: 20 Ağustos 2020

Yükleyen: Big Hit Labels

Kategori: Müzik

Dünya çapında büyük bir üne sahip olan, K-POP’un ilk temsilcilerinden olan BTS grubunun son şarkısı Dynamite, şu anda YouTube’da ilk 24 saatte en çok izlenen video olma rekorunu elinde barındırıyor. Tam tamına 101.1 milyona ulaşan şarkının şu anki görüntülenmesi 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle 352.346.538 milyon.

Böylelikle en çok izlenen YouTube videolarını listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.