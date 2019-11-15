Türkiye’nin en çok izlenen TV programlarının yapımcısı Acun Ilıcalı, YouTube'da yayınlanacak yeni projesi "Exathlon Challenge" isimli programda yer alacak bütün YouTuberları açıkladı. Yarışmaya dair ilk detaylara ve kadroya yakından bakıyoruz.

Yıllardır televizyon dünyasının en çok izlenen programlarını üreten Acun Ilıcalı, yeni projesiyle YouTube’a geliyor. Exathlon Challenge ismiyle yayınlanacak program, Survivor’ın çekildiği yerde yani Dominik’te çekilecek. Acun Ilıcalı dün akşam Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile programın kadrosunu da açıkladı.

Exathlon Challenge, televizyonda değil sadece YouTube’da yayınlanacak özel bir program olduğu için kadrosu da YouTuberlardan oluşuyor. Ekipte Oğuzhan Uğur, Orkun Işıtmak ve Hayrettin gibi Türkiye’nin en çok takip edilen YouTube içerik üreticileri yer alıyor.

18 kişilik YouTube Exathlon Challenge kadrosu:

Buse Plan

Barış Erdoğan

Uras Benlioğlu

Doğan Kabak

Burce Yağmur Karabal

Zeynep Aleyna Şen

Dilan Ay

Buğra Kazancı

MiaFitz

Hayrettin

Mendebur Lemur

Öykü Berkan

AğırSağlam (Furkan Kaya)

Elanur

Furkan Yaman

Dilara Aydın

Oğuzhan Uğur

Orkun Işıtmak

Exathlon Challenge programı sadece YouTube’da yayınlanacağı için programın formatı da YouTube’a özel olacak. Ayrıca TV kanallarına getirilen yayıncılık kısıtlamaları YouTube’da bulunmayacağı için Survivor ya da diğer programlardan daha çekişmeli bir ortam izleyebiliriz.

Acun Ilıcalı’nın Exathlon Challenge programında yer alacak isimler hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.