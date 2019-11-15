Yıllardır televizyon dünyasının en çok izlenen programlarını üreten Acun Ilıcalı, yeni projesiyle YouTube’a geliyor. Exathlon Challenge ismiyle yayınlanacak program, Survivor’ın çekildiği yerde yani Dominik’te çekilecek. Acun Ilıcalı dün akşam Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile programın kadrosunu da açıkladı.
Exathlon Challenge, televizyonda değil sadece YouTube’da yayınlanacak özel bir program olduğu için kadrosu da YouTuberlardan oluşuyor. Ekipte Oğuzhan Uğur, Orkun Işıtmak ve Hayrettin gibi Türkiye’nin en çok takip edilen YouTube içerik üreticileri yer alıyor.
18 kişilik YouTube Exathlon Challenge kadrosu:
- Buse Plan
- Barış Erdoğan
- Uras Benlioğlu
- Doğan Kabak
- Burce Yağmur Karabal
- Zeynep Aleyna Şen
- Dilan Ay
- Buğra Kazancı
- MiaFitz
- Hayrettin
- Mendebur Lemur
- Öykü Berkan
- AğırSağlam (Furkan Kaya)
- Elanur
- Furkan Yaman
- Dilara Aydın
- Oğuzhan Uğur
- Orkun Işıtmak
Exathlon Challenge programı sadece YouTube’da yayınlanacağı için programın formatı da YouTube’a özel olacak. Ayrıca TV kanallarına getirilen yayıncılık kısıtlamaları YouTube’da bulunmayacağı için Survivor ya da diğer programlardan daha çekişmeli bir ortam izleyebiliriz.
Acun Ilıcalı’nın Exathlon Challenge programında yer alacak isimler hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.