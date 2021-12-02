Biz Neler İzlemişiz: YouTube, Türkiye'de 2021'in "En İyi Videolarını" Açıkladı

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YouTube Türkiye'nin 2021 yılındaki "en"leri açıklandı. Farklı kategorilerde en iyileri açıklayan YouTube, Türkiye'deki kullanıcılarının büyük bir bölümünü şaşırtacak gibi görünüyor.

2021 yılının sonuna gelmemizle birlikte bazı platformlar, yılın "en"lerini açıklamaya başladılar. Bu bağlamda; kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde Spotify'ın "2021 Özetin"i yayınladığından bahsetmiştik. Ayrıca hem Spotify hem de Apple Music, yılın en çok dinlenen müzikleri ile sanatçılarını da paylaştı. Şimdi benzer bir hamle, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube'dan geldi.

YouTube, bazı ülkeler için 2021'in enlerini açıkladı. "2021 En Popüler 10" başlığıyla yapılan açıklamalar, YouTube Türkiye'de bu yıl en trend olan videoları, en çok dinlenen müzik videolarını, en popüler içerik üreticilerini, en iyi çıkış yapan içerik üreticilerini ve en iyi shorts üreticilerini tek tek açıkladı. Dilerseniz lafı uzatmadan, 2021 yılının YouTube Türkiye'de nasıl geçtiğine hep birlikte bakalım.

İşte YouTube Türkiye'de 2021'in En'leri

En trend video: Ruhi Çenet - Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk -71°C

Ruhi Çenet

  1. Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk -71°
  2. Camdaki Kız - 1. Bölüm
  3. Yeni Sevgilim Şakası *kışkırtma* (Enes Batur)
  4. Tunahan, Şefleri Gülme Krizine Soktu (MasterChef Türkiye 6. Bölüm)
  5. Kardeşlerim - 18. Bölüm (Sezon Finali)
  6. Kubilay Aka ve Toygar Işıklı - Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur (Çukur Dizi Müziği)
  7. Aşk Mantık İntikam - 1. Bölüm
  8. Selami Ferses - Keriman (Gönül Dağı 22. Bölüm)
  9. Salya Kaplı Denize Daldım! İçler Acısı (Deli mi ne?)
  10. Konuşan Kediler 25 - En Komik Kedi Videoları

En trend müzik videosu: Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme

Sevmedim Deme

  1. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme
  2. Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı
  3. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş - Nabız
  4. Sefo - Bilmem mi?
  5. Buray - Alaz Alaz
  6. Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
  7. Edis - Martılar
  8. Burak Bulut ve Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun
  9. Enes Batur - Ayaz
  10. Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli - Rüzgar

En popüler içerik üretici: Barış G

Barış G

  1. Barış G
  2. Noluyo Ya¿
  3. Orkun Işıtmak
  4. Enes Batur
  5. Minecraft Parodileri
  6. Ruhi Çenet Medya
  7. Rukiye Çetinkaya
  8. Görkem Karaaslan
  9. Dila Kent
  10. Mami Emen

En iyi çıkış yapan içerik üretici: Babi Oyunda

Babi Oyunda

  1. Babi Oyunda
  2. Sasuke Pubg Mobile
  3. MyMecra
  4. Yeisso
  5. Ayhan Koç - Benekli Ayhan
  6. NARUTO Pubg Mobile
  7. Emirhan Kurioğlu
  8. Coin Muhendisi
  9. Eda Biçim
  10. LEGOLAS

En iyi shorts içerik üretici: Evrim Ağacı

Evrim Ağacı

  1. Evrim Ağacı
  2. Bekir Develi
  3. Jake Fellman
  4. Kaburgacı Yaşar
  5. Tsuriki Show
  6. Öz Game Tv
  7. Magic Osman
  8. Dan Rhodes
  9. Selçuk Büyük
  10. Yoeslan

YouTube Türkiye'nin 2021'in en iyilerini ilan ettiği sayfaya buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
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