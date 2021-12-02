2021 yılının sonuna gelmemizle birlikte bazı platformlar, yılın "en"lerini açıklamaya başladılar. Bu bağlamda; kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde Spotify'ın "2021 Özetin"i yayınladığından bahsetmiştik. Ayrıca hem Spotify hem de Apple Music, yılın en çok dinlenen müzikleri ile sanatçılarını da paylaştı. Şimdi benzer bir hamle, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube'dan geldi.
YouTube, bazı ülkeler için 2021'in enlerini açıkladı. "2021 En Popüler 10" başlığıyla yapılan açıklamalar, YouTube Türkiye'de bu yıl en trend olan videoları, en çok dinlenen müzik videolarını, en popüler içerik üreticilerini, en iyi çıkış yapan içerik üreticilerini ve en iyi shorts üreticilerini tek tek açıkladı. Dilerseniz lafı uzatmadan, 2021 yılının YouTube Türkiye'de nasıl geçtiğine hep birlikte bakalım.
İşte YouTube Türkiye'de 2021'in En'leri
En trend video: Ruhi Çenet - Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk -71°C
- Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk -71°
- Camdaki Kız - 1. Bölüm
- Yeni Sevgilim Şakası *kışkırtma* (Enes Batur)
- Tunahan, Şefleri Gülme Krizine Soktu (MasterChef Türkiye 6. Bölüm)
- Kardeşlerim - 18. Bölüm (Sezon Finali)
- Kubilay Aka ve Toygar Işıklı - Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur (Çukur Dizi Müziği)
- Aşk Mantık İntikam - 1. Bölüm
- Selami Ferses - Keriman (Gönül Dağı 22. Bölüm)
- Salya Kaplı Denize Daldım! İçler Acısı (Deli mi ne?)
- Konuşan Kediler 25 - En Komik Kedi Videoları
En trend müzik videosu: Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme
- Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme
- Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı
- Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş - Nabız
- Sefo - Bilmem mi?
- Buray - Alaz Alaz
- Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
- Edis - Martılar
- Burak Bulut ve Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun
- Enes Batur - Ayaz
- Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli - Rüzgar
En popüler içerik üretici: Barış G
- Barış G
- Noluyo Ya¿
- Orkun Işıtmak
- Enes Batur
- Minecraft Parodileri
- Ruhi Çenet Medya
- Rukiye Çetinkaya
- Görkem Karaaslan
- Dila Kent
- Mami Emen
En iyi çıkış yapan içerik üretici: Babi Oyunda
- Babi Oyunda
- Sasuke Pubg Mobile
- MyMecra
- Yeisso
- Ayhan Koç - Benekli Ayhan
- NARUTO Pubg Mobile
- Emirhan Kurioğlu
- Coin Muhendisi
- Eda Biçim
- LEGOLAS
En iyi shorts içerik üretici: Evrim Ağacı
- Evrim Ağacı
- Bekir Develi
- Jake Fellman
- Kaburgacı Yaşar
- Tsuriki Show
- Öz Game Tv
- Magic Osman
- Dan Rhodes
- Selçuk Büyük
- Yoeslan
YouTube Türkiye'nin 2021'in en iyilerini ilan ettiği sayfaya buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.