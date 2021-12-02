YouTube Türkiye'nin 2021 yılındaki "en"leri açıklandı. Farklı kategorilerde en iyileri açıklayan YouTube, Türkiye'deki kullanıcılarının büyük bir bölümünü şaşırtacak gibi görünüyor.

2021 yılının sonuna gelmemizle birlikte bazı platformlar, yılın "en"lerini açıklamaya başladılar. Bu bağlamda; kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde Spotify'ın "2021 Özetin"i yayınladığından bahsetmiştik. Ayrıca hem Spotify hem de Apple Music, yılın en çok dinlenen müzikleri ile sanatçılarını da paylaştı. Şimdi benzer bir hamle, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube'dan geldi.

YouTube, bazı ülkeler için 2021'in enlerini açıkladı. "2021 En Popüler 10" başlığıyla yapılan açıklamalar, YouTube Türkiye'de bu yıl en trend olan videoları, en çok dinlenen müzik videolarını, en popüler içerik üreticilerini, en iyi çıkış yapan içerik üreticilerini ve en iyi shorts üreticilerini tek tek açıkladı. Dilerseniz lafı uzatmadan, 2021 yılının YouTube Türkiye'de nasıl geçtiğine hep birlikte bakalım.

İşte YouTube Türkiye'de 2021'in En'leri

En trend video: Ruhi Çenet - Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk -71°C

En trend müzik videosu: Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme

En popüler içerik üretici: Barış G

En iyi çıkış yapan içerik üretici: Babi Oyunda

En iyi shorts içerik üretici: Evrim Ağacı

YouTube Türkiye'nin 2021'in en iyilerini ilan ettiği sayfaya buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.