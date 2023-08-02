YouTube, TikTok'tan Arakladığı Yeni Özellikleri Duyurdu

YouTube'un mobil uygulamasına yepyeni özellikler eklendi. Bu özellikler, uygulamayı genel olarak TikTok'a benzetiyor. Ancak özellikle de shorts video oluşturan içerik üreticiler, bu yeni özelliklerden memnun kalabilir.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video ve canlı yayın platformu YouTube'un mobil uygulamasına bir dizi yeni özellik eklendi. Bu yeni özellikler, uygulamayı kelimenin tam anlamıyla TikTok'a çevirdi. Gelin hep birlikte YouTube mobil uygulamasına eklenen yeni özelliklere yakından bakalım.

YouTube'a eklenen yeni özelliklerden ilki, shorts videolar çeken kullanıcıları ilgilendiriyor. Bilirsiniz, TikTok ve Instagram'da videolardaki efekt ve ses dosyalarını hızlıca kullanmanızı sağlayan bir sistem kurulmuştur. İşte bu sistem, an itibarıyla YouTube'a da geldi. YouTube'da shorts video izlerken gördüğü bir efekti veya ses dosyasını kullanmak isteyen kullanıcı, tek bir dokunuş ile bu işlemi gerçekleştirebilecek. Geçmişte, söz konusu efekt ve sesin haricen bulunması gerekiyordu.

TikTok'un "Duet" özelliği, YouTube'a "Collab" ismiyle geldi!

TikTok'un sevilen özelliklerinden bir tanesi, "Duet" isimli bir video birleştirme özelliği. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak iki videoyu yan yana getirebiliyorlar. İşte bu özellik, YouTube'a "Collab" ismiyle geldi. Kullanıcılar artık shorts veya normal videolar için bu özellikten faydalanabilecekler. YouTube'un açıklamasına göre Collab, birden çok video birleştirme düzeni ve efekt içerecek.

YouTube'a dikey canlı yayınlar geliyor

YouTube'daki yenilikler bunlardan ibaret değil. Kullanıcılar, shorts bölümünde canlı yayınlara ilişkin önizlemeler de görecekler. İsteyen bir kullanıcı, shorts bölümü aracılığıyla canlı yayınlar izleyebilecek. Üstelik ücretli sohbet ve katıl gibi özelliklere de yine bu sayfadan erişim imkanı tanınacak. Bu özellik, birkaç ay içerisinde kademeli olarak kullanıcılara ulaşacak. Ayrıca, shorts videolar oluşturmak isteyen kullanıcılar için birkaç yeni araç daha kullanıma sunuldu. Bu araçlar sayesinde videoların yakınlaştırılması veya kırpılması gibi işlemler çok daha hızlı olacak. Kullanıcı, yatay videodan aldığı klibi otomatik olarak shorts'a çevirebilecek.