YouTube, en son 2010 yılında düzenlenen ve kullanıcılarından bir günlerini anlatmalarını istediği etkinliği 10 yıl sonra yeniden başlattı. Etkinlik için video başvuruları 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Günümüzün en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, yeni düzenleyeceği bir etkinliğe tüm kullanıcılarını davet ediyor. Şirket, kullanıcılarından bir günlerini anlattıkları bir video çekmelerini istedi. YouTube’un düzenlediği etkinliğe dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcı katılabiliyor.

YouTube’un ‘Life in a Day’ ismini verdiği bu etkinlik, bundan tam 10 yıl önce, 2010 yılında da düzenlenmişti. 2010 yılında düzenlenen ve şimdi düzenlenecek olan etkinliğin amacı, gelecek nesillerin 2010’larda ve 2020’lerde hayatın nasıl olduğunu görmelerini sağlamaktı.

Etkinliğe nasıl katılınır?

YouTube’un Life in a Day etkinliğine katılmanız için yapmanız gerekenler oldukça basit. Ancak dikkat edeceğiniz tek şey videoyu ne zaman çekeceğiniz olmalıdır. Zira YouTube, bu etkinlik için tek bir gün belirledi. Etkinliğe katılmak isteyen herkes 25 Temmuz tarihinde kamera veya akıllı telefonlarını kullanarak bir günlerini kayıt altına alabilirler.

Video içerisinde ne yapacağınız, nasıl bir akış izleyeceğiniz, neleri göstereceğiniz ya da neleri anlatacağınız gibi şeyler tamamen size kalmış. Ancak YouTube, özellikle dört sorunun cevabını video içinde almak istiyor:

Neleri seversiniz?

Nelerden korkarsınız?

Neleri değiştirmek istersiniz?

Ne anlatmak istersiniz?

YouTube’un Life in a Day etkinliği için çektiğiniz videoyu 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında platforma yükleyebilirsiniz. YouTube tarafından değerlendirilen ve hazırlanacak kısa filme girmeye uygun bulunan videolar, yapımcı koltuğunda Ridley Scott, yönetmen koltuğunda ise Kevin Macdonald’ın oturduğu bir prodüksiyonda yer alacak.

YouTube’un Life in a Day etkinliği için video kaydı yaparken dikkat etmeniz bazı önemli noktalar bulunuyor. Bunlardan ilki videoda görünecek kişilerden izin almanız ve onların iznini aldığınızı YouTube’a kanıtlamanız olacak. Bu konu ve daha fazlası hakkında detaylara ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

2010 yılındaki etkinlikte oluşturulan video: