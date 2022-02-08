YouTube Music'in son Android sürümü, kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir kısayol getirdi. Telefonların ana ekranına eklenebilen bu kısayol, indirilen müziklerin otomatik olarak oynatılmasını sağlıyor. Böylece internet verisi kullanmadan yalnızca cihazınıza indirdiğiniz müzikleri tek bir dokunmayla dinleyebiliyorsunuz.

YouTube, birkaç yıl önce küresel çapta kullanıma sunduğu YouTube Music hizmetinin Android sürümünü güncelledi. Bu güncelleme, kullanıcılara çok kullanışlı bir özellik getirdi. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde YouTube Music üzerinden indirdikleri müziklere tek bir dokunuşla ulaşabilecekler.

YouTube'a yüklenen tüm müzikleri içeriyor oluşu nedeniyle Spotify'a sağlam bir rakip olan YouTube Music'e eklenen yeni özellik, uygulamanın 4.63 ve 4.64 kodlu Android sürümünü kullanan tüketiciler tarafından deneyimlenebiliyor. Uygulama simgesine basılı tutulduğunda açığa çıkan özellik, kullanıcıyı doğrudan "İndirilenler" klasörüne yönlendiriyor.

Ana ekrana yerleştirilebiliyor

YouTube Music'in yeni özelliğini kullanabilmek için yapmanız gereken tek şey uygulama simgesine basılı tutmak. Birkaç saniye içerisinde açılan menüde "İndirilenler" bölümünü göreceksiniz. Dokunduğunuz an çalma işlemi otomatik olarak başlamış olacak. Ancak dilerseniz, bu kısayolu ana ekrana da ekleyebiliyorsunuz. Bunu yapmak için de simgeye basılı tuttuğunuzda karşınıza çıkan İndirilenler seçeneğini sürüklemeniz gerekiyor. Ana ekrana eklediğiniz kısayola dokunduğunuzda da çalma işlemi otomatik olarak başlıyor.

Kullanıcılar, bu özellik sayesinde indirdikleri müziklere erişmek için menü menü dolaşmayacaklar. YouTube Music kullanıcıları bilir; bu klasör daha önce uygulamanın içinde yer alan Kitaplık bölümü içerisinde yer alıyordu. Şimdiyse bunların hiçbirine gerek kalmadı. Özelliğin iOS ekosistemine uygun bir şekilde tasarlanıp tasarlanmayacağı şimdilik net değil.