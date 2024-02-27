Youtube Music'in web uygulamasına da indirme seçeneği geldi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde internet bağlantısı olmadığı zaman da YouTube Music'ten müzik dinleyebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, YouTube Music hizmeti için önemli bir adım attı. Şirket, YouTube Music'in web uygulaması için yeni bir özelliği kullanıma sundu. Henüz dağıtım aşamasında olan özellik, bilgisayar internete bağlı olmasa bile müzik dinlemeye imkân tanıyacak.

YouTube Music ve Spotify gibi platformlar, mobil uygulamalarında indirme seçeneğini zaten sunuyorlar. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde internet bağlantısı olmasa da müzik dinleyebiliyorlar. İşte YouTube Music'in web uygulamasına eklenen yeni özellik de tam olarak bu doğrultuda çalışacak. Kullanıcı, internet bağlantısı varken indirdiği bir müziği, internet bağlantısı olmadığı zamanlar da dinleyebilecek.

YouTube Music'in yeni özelliği böyle görünecek:

YouTube Music kullanıcıları, birkaç dokunuşla bir albümün tamamını veya sadece birkaç müziği bilgisayarlarına indirebilecekler. Bunu yapmaksa çok kolay olacak. Kullanıcı, indirme butonu ile süreci başlatacak. Uygulama, indirme tamamlanana kadar sol alt kısımda durum bildirimi yapacak. İndirme tamamlandığında albüm ve şarkılar, kütüphanede bulunacak "İndirilenler" bölümüne eklenecek.

YouTube Music'in web uygulaması için hazırlanan indirme özelliği, henüz dağıtım aşamasında. Yani an itibarıyla bazı kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmaya başlamış durumdalar. Dağıtım sürecinin ne zaman tamamlanacağı bilinmezken kullanıcılar, bir süre sonra bu özelliği kullanmaya başlamış olacaklar.