Google, kullanıcılar için hazırladığı yepyeni özelliklerini duyurdu. Google'ın hemen her ürünü, yapay zekâdan güç alacak gibi görünüyor. Ayrıca Dokümanlar ve Haritalar gibi hizmetlere de etkili özellikler gelecek.

Mobile World Congress 2024 etkinlikleri başladı ve ABD merkezli teknoloji devi Google da bu etkinliklerde sahne alan isimlerden biri oldu. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yapay zekâ odaklı en yeni özelliklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara baktığımızda Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini, çok yakında son kullanıcı ile daha fazla içli dışlı olacak gibi görünüyor. Çünkü Google'ın hemen her ürünü, Gemini'dan nasibini alacak.

Google Mesajlar uygulaması ile başlayalım. Google'ın bugün yaptığı duyuruya göre Gemini, bu hafta itibarıyla Mesajlar uygulamasına entegre edilecek. Kullanıcılar, sohbet botuna Mesajlar uygulaması üzerinden ulaşıp, hemen mesajlaşmaya başlayabilecekler. Şimdilik sadece İngilizce olarak kullanılabilecek özellik, ilk aşamada bazı pazarlarda erişilebilir olacak.

Google Mesajlar'daki Gemini, böyle görünecek:

Google Mesajlar uygulamasından erişilebilecek Gemini, kullanıcının takıldığı herhangi bir konu ile ilgili soru sormasını ve bu sorunun yanıtını saniyeler içerisinde almasını sağlayacak. Bu etkili özelliğin İngilizce dışındaki dillere ne zaman destek vereceği şimdilik bilinmiyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Android Auto da yapay zekâ destekli yeni bir özellik alacak. Google'ın otomobillerin bilgi-eğlence ekranlarında kullanılan yazılımı, artık gelen mesajların özetlerini sunabilecek. Sürücü, bu özellik sayesinde gözünü yoldan ayırmadan, gelen bir mesajla ilgili tüm detayları anlamış olacak. Bununla birlikte; diyelim ki bir yere gidiyorsunuz ve bir arkadaşınız, oraya ne zaman varacağınızı sordu. Yapay zekâ, bu sorunun yanıtını otomatik olarak verecek.

Google'ın yapay zekâ özellikleri, Haritalar uygulamasında da kendini göstermeye başlayacak. Kullanıcılar, Google Haritalar ile çalışabilen Lens'i artık daha aktif kullanabilecekler. Mesela bir iş yerinin çalışma saatlerini görmek istiyorsunuz. Arama yapmak zorunda kalmayacaksınız. Lens, merakınızı saniyeler içinde giderecek.

Google'ın yeni özellikleri sadece yapay zekâdan ibaret değil:

Google'ın MWC 2024 kapsamında yaptığı tek duyurular yapay zekâ ile ilgili değildi. Şirket, Google Dokümanlar için de dikkat çeken bir özellik yayımladı. Bu özellik, uygulamanın el yazısı desteği içermesini sağlayacak. Kullanıcılar, akıllı kalem ya da dokunmatik ekranlarda elleriyle yazdıkları yazıları, belge içine kaydedebilecekler.

Tüm bunlara ek olarak; Google'ın Android ekosistemi için hazırladığı yeni bir özellik de duyuruldu. Bu özellik, Spotify ile ilgili. Şirket artık, Spotify ses çıkışının tek bir dokunuşla ayarlanmasını sağlayacak.

Yeni Erişilebilirlik araçları geliyor

Görme engelli ya da kısmi görme kaybı yaşayan kişiler bundan sonra görsellerin ve diğer çevrimiçi içeriklerin yapay zekâ tarafından oluşturulan sesli tasvirlerini Lookout ile sesli olarak duyabilecekler. Ayrıca Haritalar'da Lens'e eklenecek olan yeni özellikler ile birlikte telefonlarını doğrulttukları yer hakkında bilgi edinebilecekler. Ayrıca TalkBack özelliği, kameranın yönlendirildiği yere bakarak yer, çalışma saatleri, puanlar ve yönlendirmeler konusunda bilgileri sesli olarak aktarabilecek.

Sağlık ve spor biglileri tek bir yerde toplanacak

Yenilenen Fitbit uygulaması ile Android kullanıcıları, farklı Health Connect cihazlarından gelen bilgileri bir arada görebilecekler. AllTrails, Oura Ring gibi giyilebilir teknolojiler ve uygulamalar bir arada çalışabilecek. Toplanan bütün verilere tek bir seçenekten ulaşmak mümkün. Giyilebilir teknolojiler ayrıca yolculuk yapan kişilere Google Cüzdan'ı farklı ülkelerde kullanma imkanı verecek. Ayrıca gidilen bölgeye göre harita bilgisi gibi bilgiler anlık olarak güncellenerek akıcı bir deneyim sağlanacak.