YouTube'a Emrah Sefa Gürkan Güncellemesi Geldi: Videonun Hızını İstediğiniz Kadar Yavaşlatıp Hızlandırabileceksiniz

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YouTube, yeni güncellemesiyle oynatma hızı ayarlarını kontrol etmeyi kolaylaştırdı. Android ve iOS kullanıcılarına beş hazır hız seçeneği sundu.

YouTube, Android ve iOS için oynatma hızı kontrolünde yeni bir güncellemeyle geldi. Tasarımda yapılan bu yeni değişiklik kullanıcıların oynatma hızını daha kolay ve hızlı bir şekilde ayarlamalarına olanak tanıyacak..

Geçtiğimiz ay duyurulan mini player ve ayarlar revizyonunun ardından şimdi de Android ve iOS uygulamalarında oynatma hızı kontrollerinde ince ayar yapılabileceği ortaya çıktı. 

Beş hazır seçenek ile geliyor

youtube hız oynatma güncellemesi ekranı

Önceki tasarımda, oynatma hızı seçenekleri 0.25x, 0.5x, 0.75x, Normal, 1.25x, 1.5x, 1.75x ve 2x olarak bir liste halinde açılıyordu ve ekranın yarısını kaplıyordu. Yeni tasarıma ise ekranın en alt kısmında yer alan ve ulaşılması daha kolay olan bir kullanıcı arayüzü geldi. Bu arayüzde beş hazır oynatma hızı artışı sunuluyor: 0.25, 1.0 (Normal), 1.25, 1.5 ve 2.0. Sürükleyerek veya 'artı' ile 'eksi' düğmelerini kullanarak ayarlanabilen bir kaydırıcı da bulunuyor. Mevcut oynatma hızı yukarıda belirtiliyor.

YouTube'un Android için 19.43 sürümü ve iOS için 19.44 sürümü ile sunulan bu oynatma hızı güncellemesi bugün itibarıyla kullanıma sunulacak. 
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Kaynak : https://9to5google.com/2024/11/07/youtube-playback-speed-redesign/
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