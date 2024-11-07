YouTube Premium Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Güncel Fiyatlar

YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik paketi fiyatlarına zam yaptı. Yapılan zam ile en ucuz paketin fiyatı 52,99 TL oldu. İşte YouTube Premium güncel fiyatları...

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un Türkiye'deki Premium paketlerine zam geldi. Yeni fiyatlar, Premium abonelere gönderilen e-posta ile açıklandı. YouTube Premium, ülkemizde 3 farklı paket seçeneğine sahipti. Bu paketler; öğrenciler için 37,99 TL, bireysel kullanıcılar için 57,99 TL, aileler için de 115,99 TL idi. Peki yapılan zam ile YouTube Premium abonelik fiyatları nasıl oldu? YouTube Premium güncel fiyatları şöyle: Paket Güncel Fiyatı Öğrenci 52,99 TL Bireysel 77,99 TL Aile 159,99 TL İLGİLİ HABER YouTube'un Arayüzü Bir Kez Daha Değişiyor: Platformdaki Tüm Dengeler Değişecek Yeni aboneler, bugün itibarıyla güncel fiyatlardan ödeme yapacaklar. Mevcut aboneler ise fatura dönemlerinin yenilenmesiyle güncel fiyatlardan ödeme yapacaklar. Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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