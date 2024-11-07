YouTube Premium Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Güncel Fiyatlar

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un Türkiye'deki Premium paketlerine zam geldi. Yeni fiyatlar, Premium abonelere gönderilen e-posta ile açıklandı.
YouTube Premium, ülkemizde 3 farklı paket seçeneğine sahipti. Bu paketler; öğrenciler için 37,99 TL, bireysel kullanıcılar için 57,99 TL, aileler için de 115,99 TL idi. Peki yapılan zam ile YouTube Premium abonelik fiyatları nasıl oldu?
YouTube Premium güncel fiyatları şöyle:
|Paket
|Güncel Fiyatı
|Öğrenci
|52,99 TL
|Bireysel
|77,99 TL
|Aile
|159,99 TL
Yeni aboneler, bugün itibarıyla güncel fiyatlardan ödeme yapacaklar. Mevcut aboneler ise fatura dönemlerinin yenilenmesiyle güncel fiyatlardan ödeme yapacaklar.