YouTube'un arayüzünde bir değişiklik yapılacağı ortaya çıktı. Test aşamasındaki bir özellik, YouTube'da alıştığımız bir deneyimin ortadan kalkacağını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, arayüzünde yeni bir değişiklik planlıyor gibi görünüyor. Henüz test aşamasında olduğu tespit edilen yeni bir özellik, alıştığımız bir YouTube özelliğini ortadan kaldıracak.

Herhangi bir platformdan YouTube'a ulaştığınızda tavsiye edilen videoların ne zaman yüklendiklerini ve bu videoların izlenme sayılarını görürsünüz. İşte test aşamasında olan özellik, bu durumu ortadan kaldıracak. Kullanılabilir olması hâlinde YouTube'a girdiğimizde sadece video başlıklarını ve kanal isimlerini görmeye başlayacağız.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünüyor

YouTube geliştiricileri, test aşamasında olan yeni tasarımla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak bu özelliğin, viral hâle gelmemiş videoların daha fazla izlenmesini sağlamak amacıyla geliştirildiğini söyleyebiliriz. Neticede yükleme tarihlerinin ve izlenme sayılarının kaldırılması, kullanıcıların ne kadar popüler olduğunu bilmediği videoları izlemesini sağlayacaktır.

YouTube'un üzerinde çalıştığının yeni özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Aslına bakacak olursak bu özelliğin yayımlanıp yayımlanmayacağı bile bilinmiyor. Ancak özelliğin yayımlanmasının platformdaki dengeleri değiştireceği aşikâr.