YouTube Premium abonelerini etkileyen çok ilginç bir olay yaşanıyor. Bazı Premium aboneler, video izlerken reklamlar görmeye başladılar. YouTube, sorunun kaynağını araştırdığını açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, çok ilginç bir mesele ile gündemde. Kullanıcıların Reddit gibi platformlarda yaptıkları paylaşımlara göre Premium aboneliklerde çok anlamsız bir sorun yaşanıyor. Kullanıcılara göre YouTube Premium aboneleri de video izlerken reklam görmeye başladılar.

YouTube'un Premium abonelik seçeneği, platformdaki tüm reklamlardan kurtulmanızı sağlıyor. Yaptığınız ödemeler, izleme alışkanlıklarınıza göre içerik üreticilere gidiyor. Ancak bu sistem, şimdilerde çok da düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.

YouTube, sorunun farkında

Neyse ki YouTube, çeşitli ülkelerde patlak veren Premium hatasının farkında. 9to5Google'a konuşan bir yetkili, sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını, çünkü bunun yaşanmaması gerektiğini söyledi. YouTube sözcüsü, Premium abone olmasına rağmen reklam gören kullanıcıların destek ekibi ile iletişime geçebileceğini belirtti.

YouTube Premium cephesinde yaşanan sorunla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Platformdan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.