Müzik dinleme alışkanlıklarını değiştiren uygulamalardan biri olan YouTube Music, yeni bir özellikle daha güncellendi. YouTube Music, farklı cihazlar arasında geçiş yaparken müzik keyfinin yarım kalmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Son güncellemeyle birlikte kullanıcıların beklediği cihazlar arası senkronizasyon desteği kullanıma sunuldu.

YouTube Music sonunda cihazlar arası senkronizasyon desteğine kavuştu. Artık telefonda dinlemeye başladığınız bir şarkıya, bilgisayarınızda ya da tabletinizde kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Üstelik aynı hesapla giriş yapmanız yeterli. Yani bir şarkıyı nerede bıraktım diye düşünüp geri sarmaya uğraşmanıza gerek yok. Dinlediğiniz parçalar farklı cihazlar arasında otomatik olarak senkronize olacak ve size sadece müziğe kaldığınız yerden devam etmek kalacak.

Google, YouTube Music uygulamasını yeni bir özellikle güncelledi. 826.51 sürüm numarasıyla sunulan güncellemeyle birlikte, uygulamaya “kaldığı yerden devam et” özelliği eklendi. Bu özellikle kullanıcılar, telefonda dinlemeye başladıkları bir şarkıya bilgisayarda veya tablette aynı noktadan devam edebilecekler. Şarkının nerede bırakıldığını hatırlama zorunluluğu ortadan kalkacak.

Yarım kalan şarkılar artık cihazlar arasında senkronize edilecek

Yeni özellikle birlikte sadece son dinlenen şarkı değil, tamamlanmamış diğer şarkılar da cihazlar arasında senkronize edilecek. Aynı zamanda ana ekrana eklenen yeni ilerleme çubuğu sayesinde, yarım kalan şarkılar doğrudan ana ekrandan kaldığı yerden sürdürülebilecek. Bu özellik, Spotify’ın cihazlar arası doğrudan kontrol sistemi kadar gelişmiş olmasa da, temel bir senkronizasyon desteği sağlıyor.

Yeni özellik sayesinde YouTube Music kullanıcıları, bilgisayar, telefon ve tablet gibi farklı cihazlar arasında daha esnek bir şekilde müzik dinlemeye devam edebilecek.