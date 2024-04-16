YouTube bu kez de ReVanced gibi üçüncü taraf uygulamaları yasaklamaya başladı. Reklam gelirinden olmak istemeyen şirket, önemli bir yöntem geliştirmiş durumda.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, bir süredir reklam engelleyicilere savaş açmış durumda. Bu bağlamda; platform bir süredir aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede, reklam engelleyici eklentileri engelliyor. Gelen son haberler, olayın bu kadar ile sınırlı olmayacağını gözler önüne seriyor.

Google, YouTube'un resmî destek sayfasında bir açıklama yaptı ve ReVanced gibi uygulamaların da artık engelleneceğini duyurdu. Böylelikle YouTube'u reklamsız olarak izlemek isteyen kullanıcıların, YouTube Premium abonesi olmaktan başka bir çaresi kalmamış olacak.

ReVanced gibi uygulamaları kullananlar, çeşitli sorunlar yaşayacaklar

YouTube'u reklamsız hâle getiren ReVanced gibi uygulamaları doğrudan engelleyemeyen Google, çareyi bu tür uygulamaları bozmakta bulmuş gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya göre ReVanced gibi hizmetler, birkaç video izlemeye başladıktan sonra önbellek sorunları yaşamaya başlayacak. Ayrıca "Bu içerik bu uygulamada mevcut değil." şeklinde hata mesajları gösterilecek.

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü taraf uygulamaları engelleme çalışmaları, an itibarıyla başlamış durumda. Yani bugün itibarıyla ReVanced gibi uygulamalar kullanırken, sorun yaşamaya başlayabilirsiniz. Geliştiricilerin buna karşı nasıl bir çalışma yapacaklarını yakın bir gelecekte göreceğiz gibi duruyor...