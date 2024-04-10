YouTube, video sayfası için yeni bir tasarım test etmeye başladı. Yeni tasarımda video başlıklarıyla önerilen videolar yer değiştiriyor.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, video sayfasında büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor gibi görünüyor. Henüz sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen tasarımda önerilen videolarla video başlık, açıklama ve yorumları yer değiştiriyor.

Facebook ya da Twitter'ın web sürümlerinde bir görsel ya da videoyu tam ekran açtığınızda sağ tarafta paylaşımı yapan kişinin adı, paylaşımın açıklaması ve gelen yorumların ekranın sağında yer aldığını bilirsiniz. YouTube'un yeni tasarımda da tam olarak bu şekilde bir dizilim söz konusu.

YouTube video sayfasının yeni ve eski tasarımları şu şekilde:

YouTube kanalının adı, video başlığı, açıklamaları ve videoya gelen yorumlar, daha önce video önerilerinin yer aldığı sağ tarafa diziliyor. Video önerileri ise şu ana kadar video başlığı ve açıklamalarının yer aldığı alt tarafa diziliyor. Tasarım hem tanıdık hem de tuhaf hissettiriyor diyebiliriz.

Yeni tasarımın kullanıcı deneyimi tarafında en büyük avantajı, sayfayı aşağı kaydırdıkça daha fazla video önerisi görüyor olmak. Mevcut tasarımda önerilen videolar sağdaki sütuna sıkışıyordu ve videonun altındaki alan büyük alanda boş kalıyordu. Yeni tasarımın en büyük dezavantajı ise video açıklamalarının sağ tarafta daha dar bir alana yerleşmesiyle atıl hale gelmesi.