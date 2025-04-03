YouTube, sahte fragmanlar üreten kanalların para kazanma özelliğini devre dışı bırakmaya başladı. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak para kazanamayan kanallar tepkili.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, oldukça dikkat çeken bir karara imza atmış gibi görünüyor. Henüz YouTube'dan yapılan resmî bir açıklama yok ancak bu gelişmeler doğru ise YouTube'da sahte fragman paylaşma dönemi sona erdi diyebiliriz.

YouTube'da zaman zaman sahte film fragmanları yayımlandığına tanıklık etmiş olabilirsiniz. Milyonlarca film tutkununun beklediği filmler için hazırlanan bu fragmanlar, gerçeklikten uzaktır ancak kısa sürede viral olması nedeniyle kanal sahiplerine çok büyük paralar kazandırır. İşte YouTube, bu tür kanalların para kazanmasını engelleyecek gibi görünüyor.

Milyonlarca abonesi olan iki kanalın para kazanma özelliği kapatıldı

Milyonlarca takipçisi olan, zaman zaman sahte fragmanlar da paylaşan "Screen Culture" ve "KH Studios" isimli YouTube kanallarının para kazanma özellliklerinin kapatıldığı bildirildi. Konuya aşina kaynaklara göre YouTube, bu kanalları para kazanma politikasına aykırı iş yaptıkları için böyle bir karar aldı. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü YouTube'un para kazanma politikasında yanıltıcı veya tartışmalı içerik oluşturmaktan kaçınılması gerektiği açıkça belirtiliyor.

Para kazanma özellikleri devre dışı bırakılan kanallardan KH Studios, bu karara tepki gösterdi. Kanalın sahibi, hazırladığı fragmanların "ya şöyle olsaydı" formatında olduğu için yanıltıcılıkla ilgisiz olduğunu söylüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.