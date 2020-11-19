YouTube'a Spotify Benzeri Sesli Reklamlar Geliyor

YouTube, henüz beta aşamada olan sesli reklamlar özelliğinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi için yayınlandığını duyurdu. Henüz test edilmekte olan özellik ile birlikte YouTube kullanıcıları, podcast ya da müzik dinlerken Spotify'ın ücretsiz sürümündekine benzer sesli reklamlar ile karşılaşacaklar.

Dünyanın en popüler video içerik platformlarından biri olan YouTube, videonun yanı sıra müzik ve podcast yayınları tarafından da geniş kitlelere ulaşabilmek adına kullanılan oldukça popüler bir araç. Şimdi YouTube, sesli içeriklerin popülerliğinden gelir elde edebilmek için test edilen yeni bir reklam modelini daha geniş kitlelelerin erişimine açıyor.

YouTube’un “erişimi verimli bir şekilde genişletmek ve marka bilinirliğini artırmak” amacıyla geliştirdiğini ifade ettiği özellik ile birlikte YouTube’da standart görsel reklamların yanı sıra sesli reklamlar da yer alacak. Tahmin edebileceğiniz gibi YouTube’un sesli reklamları özellikle uygulamayı podcast ve müzik için kullananları hedef alıyor.

YouTube, podscast severler için sesli reklamları yayınlayacak

Aslına bakacak olursak YouTube’un sesli reklamlar özelliğinin genel olarak Spotify’ın ücretsiz sürümüne benzetebiliriz. Kullanıcılar, ses odaklı içerikleri tüketmeye devam ederken yaklaşık 15 saniye uzunluğunda sesli reklamlarla karşılaşacaklar. Ancak YouTube, temelde bir video içerik platformu olduğundan sesli reklamlarda da statik bir resim ya da küçük animasyonlar yer almaya devam edecek.

YouTube Reklamları Ürün Müdürü Melissa Hsieh Nikolic, sesli reklamlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunurken şirketlerin bir sesli reklam hazırlarken başrolün kullanılan ses olacağını unutmaması, kullanıcıların gözlerini kapattıklarında dahi reklamın ne hakkında olacağını açık ve net bir şekilde anlaması, mesajın anlaşılır bir dille samimi, dikkat çekici bir ses ile iletilmesi gerektiğini belirtti.

Nikolic’in açıklamalarına göre sesli reklamlar ile ilgili ilk denemelerde markalar, reklam hatırlanabilirliğinde yüzde 14, tercih edilmede ise yüzde 2 artış gördü. Nikolic’e göre YouTube’da test edilen sesli reklam kampanyaları, marka bilinirliğinin yüzde 75 gibi oldukça büyük bir oranda artırılmasını sağladı. YouTube, sesli reklamların şu an için beta aşamada olduğunu belirtirken zamanla daha geniş kitlelerin erişimine açılacağını ifade etti.