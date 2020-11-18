YouTube’un en büyük ismi Felix "PewDiePie" Kjellberg, yeni yayınında başka YouTuber'lar ile çalışmaktan neden hoşlanmadığını açıkladı. İsveçli yıldız bazı isimler de verdi.

YouTube ve diğer sosyal medya platformları, kendi yıldızlarını da zaman içerisinde yarattı. Bu yıldızların en büyüklerinden biri de PewDiePie olarak bilinen İsveçli Felix Kjellberg oldu. Ünlü isim son yayınladığı videoda oldukça samimi itiraflarda bulundu.

107 milyon abonesi bulunan yayıncı, platformda geçirdiği yıllar içerisinde de pek çok farklı isimle ortak çalışmalara imza attı. Bu çalışmaların hepsi arka planda neşe dolu şekilde hazırlanmadı, bir konu ise yıldız ismi illallah ettirmiş gibi duruyor.

PewDiePie’ın çalışmaktan haz etmediği isimler

Geçmiş röportajlarında diğer yayıncılarla çalışmayı sevdiğini ifade eden yayıncının bu fikri görünüşe göre tüm yayıncıları kapsamıyor. PewDiePie’ın beraber çalıştığı isimler arasında Twitch yıldızı Imane “Pokimane” Anys ve eski rapçi Logic gibi isimler de yer alıyordu.

PewDiePie öncelikle kendisine doğrudan ulaşmak yerine başka aracılar veya menajerini kullananları doğrudan reddettiğini söylüyor. İsveçli yıldız, birlikte bir çalışma yapmak isteyenlerin öncelikle kendisine erişmesini istiyor.

PewDiePie, işin amatör yanını hala korumak istiyor. Ajanslar ya da aracılar üzerinden ulaşımı ise daha “şirket işi” bulduğunu ifade ediyor. Hatta birlikte çalışmanın “kendisi için iyi olacağını” söyleyen menajerlerle de dalga geçiyor.

PewDiePie yayınları devam edecek

İsveçli YouTuber, daha önce yayınladığı bir videoda da aslında içine kapanık bir yapısı olduğunu söylemişti. Videoda da bu konuyla ilgili bir şaka yapıyor. Ünlü yayıncı kendini zaman zaman “sosyal açıdan garip” olarak da tanımlıyor.

PewDiePie, geçtiğimiz mayıs ayında Google ile özel bir yayın anlaşması yapmıştı. Ünlü ismin canlı eğlence alanına geçişi büyük başarı kazandı. Ünlü YouTuber dünyanın en çok izlenen yayıncılarından biri olmaya da devam ediyor. Bakalım PewDiePie bundan sonra başka hangi isimlerle birlikte çalışmalara imza atacak.